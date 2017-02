O street style de Nova York nunca esteve tão incrível e diverso

A Semana de Moda de Nova York terminou na última quinta-feira, 16, e nunca esteve tão diversa – e política.

Os protestos, aliás, estavam por toda a parte: nas passarelas (Calvin Klein, Public School, Prabal Gurung e Collina Strada, alguns dos destaques), nos looks, na música dos desfiles e, obviamente, no street style.

“A roupa, principalmente, nesta temporada, virou um cartaz, uma vitrine e isso tem um pouco do pós-Trump, claro. As mulheres estão usando essa plataforma fashion para fazer política: você vê, por exemplo, muitas camisetas com frases feministas”, afirma o brasileiro Pedro Pedreira.

Fotógrafo, ele mora na cidade há um ano e meio e é o autor das imagens incríveis que ilustram esta matéria. “Acho que uma das melhores coisas que eu pude perceber é a grande diversidade nas ruas. As pessoas estão tendo visibilidade e voz, estão mais livres também. Tentei transmitir um pouco disso com as minhas fotos”, conta.

De acordo com ele, apesar do momento político incerto (os imigrantes que o digam!), uma das coisas que mais chamam a atenção é como as fashionistas parecem estar ousando e se aceitando mais.

“A mulher está mais desconstruída, usando coisas mais oversized, que não marcam o corpo. As pessoas estão menos montadas, maquiadas. Isso é muito bonito de ver”, avalia.

Abaixo, confira as fotos inspiradoras da NYFW.