30 sugestões de fantasias de casal para curtir o Carnaval

Muito se engana quem pensa que Carnaval é coisa apenas de gente solteira! A festa pode, sim, ser curtida a dois e ela é capaz de ficar ainda mais divertida com fantasias. Confira, a seguir, algumas inspirações para casais e, se os dois estiverem no clima, que tal começar a preparar o look para vocês arrasarem na folia? Tem de tudo: sugestões das clássicas às moderninhas, para todos os gostos. Confira!

1. Unicórnios

2. Entregador de pizza e pizza

3. Wally

4. Abacaxi e Morango

5. Ladrões

6. Raio e vítima

7. Salsicha e Velma, de Scooby Doo

8. Mergulhadoras

9. Mario e Princesa Peach, de Super Mario Bros

10. Casal de filme mudo

11. Darla e Alfafa, de Os Batutinhas

12. Ash e Pikachu, de Pokémon

13. Coelho e Alice, de Alice no País das Maravilhas

14. Sheldon e Amy, de The Big Bang Theory

15. Embalagem da Catuaba Selvagem

16. Alex e Piper, de Orange is The New Black

17. Mágico e Coelha na cartola

18. Google Maps

19. Sininho e Peter Pan, de Peter Pan

20. Reis

21. Vincent e Mia, de Pulp Fiction

22. Marinheiro Popeye e Olivia

23. Bert e Mary Poppins, de Mary Poppins

24. Sereias

25. Fred e Wilma, de Os Flintstones

26. Sushis

27. Mickey e Minnie

28. Buzz Lightyear e Wood, de Toy Story

29. Tomada

30. Noah e Allie, de Diário de uma Paixão