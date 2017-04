Os tênis da Rihanna x Puma chegaram ao Brasil e são bem caros

Ai, ai, Riri! Enquanto não está quebrando recordes no mundo da música, arrasando no cinema ou discursando em Harvard, Rihanna produz acessórios incríveis e desejáveis. A parceria dela com a Puma, além de premiada, é um sucesso comercial e, para nossa alegria, os últimos lançamentos acabaram de chegar no Brasil.

Entre as novidades, que chegaram está semana na Farfetch, loja virtual de luxo, estão as sandálias slide com laço, que prometem ser um sucesso, e a polêmica botinha com cadarço.

Claro, como tudo nessa vida tem um porém, os preços não são os mais convidativos… Abaixo, confira cada um:

Tênis worker plataforma, R$ 2.600

Chinelo slide com laço, R$ 620

Tênis com laço, R$ 1.110 (ESGOTADO)

Bota plataforma, R$ 2.531

Botinha com cadarço, R$ 2.980