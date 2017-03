O top cropped mais curto de todos os tempos já está esgotado

O top cropped é uma das melhores invenções do mundo. Versátil, estiloso, democrático, ele é sempre uma ótima opção para quando você não está lá muito inspirada.

Naturalmente, existem diversas versões dele no mercado: dos mais longuinhos aos modelos underboob, populares entre celebridades como Lady Gaga e Halsey.

Porém, a Urban Outfitters, loja moderninha norte-americana, levou a tendência do cropped para outro nível. Duvida?

Com cara de regata, o top branco com listras transparentes custa 16 dólares (cerca de 52 reais) e, acredite, já está esgotado no site da marca. De acordo com a descrição da loja, a peça foi inspirada no movemento grunge dos anos 1990 e é feita especialmente para garotas ousadas, alternativas e cheias de atitude punk.

Vale lembrar que não é a primeira vez que um cropped assim se transforma em notícia. Kendall Jenner, sempre ela, apareceu usando um similar durante a Paris Fashion Week, em outubro do ano passado:

E aí, tem vontade?