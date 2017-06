Veja como o sutiã evoluiu através das décadas

Em 1907, a francesa Mary Tucek manufaturou aquele que viria a ser o primeiro sutiã da história. Isso foi uma evolução e tanto, pois Mary vislumbrou uma nova silhueta para as mulheres da época: sem espartilho. Poucos anos depois, a americana Mary Phelps Jacob modernizou o sutiã e criou uma peça bem mais parecida com as que usamos hoje. A partir daí, surgiu também a produção em larga escala.

Nesses 110 anos de história, muita coisa mudou, mas o sutiã nunca perdeu espaço no armário das mulheres. Confira aqui uma linha do tempo – cedida pela LYCRA – que mostra como o sutiã foi evoluindo através do tempo.