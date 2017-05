Esta artista plástica fez um vestido arco-íris com papeis de bala

Arco-íris nunca é demais: vai bem nos cabelos, na comida e onde mais a gente quiser. Com isso em mente, a artista plástica norte-americana Emily Seilhamer decidiu fazer com as próprias mãos um vestido arco-íris. Antes que você diga “Ah, grande coisa…”, segura este detalhe: o vestido de Emily é todinho de papeis de bala!

Ao longo de quatro anos, ela contou com a ajuda de familiares e amigos para juntar embalagens de balinhas Starburst (é uma balinha quadrada que vem embrulhada em papeis vermelhos, laranjas, amarelos, verdes etc., tem um monte de doces brasileiros semelhantes). Quando chegou a 10 mil (!), separou-os por cores (!!) e os passou a ferro (!!!).

“Dobrei-os como elos e fiz correntes”, contou ela em seu Facebook. Depois, costurou as correntes com linha elástica e pronto:

A motivação foi romântica: Emily conheceu seu marido quando ele ofereceu uma balinha para ela. ❤ A artista decidiu, então, fazer esse vestido.

Em um comentário de uma das fotos do post de Emily, uma amiga diz que ela deveria se inscrever no reality “Project Runway”, o que é descartado pela artista: “Eu até consideraria a possibilidade se soubesse costurar. Fui aprendendo enquanto fazia [o vestido]”.

Ficou lindíssimo! Só não deve ser muito bom pegar chuva com ele, né?