Este vestido de noiva inspirado na Carrie é a coisa mais linda

É meio difícil de acreditar, mas o icônico look usado por Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) nos créditos de abertura de “Sex and the City” quase não aconteceu. Os produtores da série não conseguiam entender como poderia ser bonito coordenar uma saia de tule com uma camiseta.

De acordo com Patricia Field, a mente genial por trás dos figurinos do seriado, ela precisou bater muito o pé para que a produção fosse aprovada.

Ainda bem! Quase 20 anos depois da estreia, a combinação, uma das marcas registradas da personagem e que ela só voltaria a usar no filme de 2008, é um dos looks mais lembrados de todos os tempos e, por incrível que pareça, continua muito atual.

A Oscar de La Renta, por exemplo, recentemente sob o comando criativo de Fernando Garcia e Laura Kim, na última Bridal Week, em NY, apresentou um vestido (lindo, por sinal!) completamente inspirado look popularizado por Carrie. E ela bem que até poderia ter usado no (não) casamento dela com o Big (Chris Noth), não?

Veja:

Ok, segundo os estilistas, a inspiração, na verdade, foi a peça abaixo usada por Sarah Jessica Parker no baile do MET, em 2014.

A gente finge que acredita porque existe outro indício da real inspiração: o colar “just married” usado pela modelo lembra outro acessório icônico da Carrie…