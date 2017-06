Este é o vestido mais ousado já usado por Emma Watson

Ah, Emma Watson, sempre um sopro de ar fresco do campo no tapete vermelho! Se, na época da divulgação de “A Bela e a Fera”, ela optou por, obviamente, vestidos de princesa, atualmente ela tem escolhido looks, digamos, mais modernosos. E foi assim nesta quinta-feira, 22, em Paris, cidade na qual a atriz promove “O Círculo”, filme sobre como a tecnologia “rouba nossas almas”.

E, para a ocasião, nada melhor do que uma criação absolutamente fantástica da Louis Vuitton. O vestido, recém-saído da passarela Cruise 2018 da marca, foi um dos destaques da coleção apresentada por Nicolas Ghesquière. Ousada e transparente, a peça cheia de aplicações douradas foi coordenada com uma camiseta gráfica por baixo.

Como todas as roupas usadas pela estrela, esta também foi produzida de forma ética e sustentável. Escarpins Louboutin complementam o poderoso look.