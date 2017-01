Viola Davis levou ‘chinelos’ dentro da bolsa para o SAG Awards

Uma das atrizes mais premiadas da geração dela, rainha dos discursos empoderadores, intérprete da sensacional Annalise Keating de “How to Get Away With a Murder” e uma das vitoriosas do SAG Awards, que aconteceu neste domingo, 29, Viola Davis, no fim das contas, é ~gente como a gente~.

A prova? Ela também é adepta do milenar truque de levar havaianas chinelos na bolsa para quando os pés ficarem cansados – porque, bem, ela não é obrigada…

Entre uma foto e outra com Meryl Streep, ela achou um tempinho para conversar com Giuliana Rancic, do E!. Prontamente a apresentadora perguntou como estava a noite da atriz. Para surpresa de todos, a estrela disse que estava tudo ótimo e graças a um spray para deixar os pés dela mais confortáveis. E foi além:

Sim, Viola carrega chinelos para quando não aguentar mais o salto e melhor: abriu a clutch e mostrou AO VIVO na TV.

Enquanto andava para cima e para baixo naquele longo incrível Vivienne Westwood, Viola carregava chinelos.

Enquanto posava perfeita ao lado de Meryl, a estrela mantinha slippers dentro da bolsa.

Viola Rainha! ❤