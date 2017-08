A Força do Querer: cena de Ivana rejeitada pela família emociona

O episódio desta terça-feira (29) de “A Força do Querer“, novela das 21h da Rede Globo, foi centrado no drama de Ivan/Ivana (Carol Duarte). Depois de muita conversa e auto-aceitação, chegou o dia de contar para a família toda que Ivana na verdade é um homem trans.

A reação da família não foi positiva. A mãe, Joyce (Maria Fernanda Cândido) alega não ter estrutura para lidar com a notícia. O irmão, Ruy (Fiuk), questiona se Ivana estaria jogando a culpa na mãe. E o pai, Eugênio (Dan Stulbach), acredita que ela se sentir assim seja consequência dos hormônios que Ivan está tomando, como parte do processo de transição.

Ivana então explica que se sente presa no corpo que tem, e tenta explicar para a mãe: “Tenta se imaginar dentro do corpo do papai! Você, como você é, transplantada pro corpo do papai!” E diz que só quer saber se a família a aceita como é. Percebendo que não receberá o apoio de que precisa, ela se tranca no quarto e decide cortar os próprios cabelos.

Depois de tanta tensão, Ivana chega a sorrir cortando os cabelos e dando mais um passo rumo à transição, deixando sua aparência menos feminina. Joyce então entra no quarto e fica chocada com a alegria de Ivana ao picotar os fios.

Mãe e filha, então, tem uma conversa emocionante, em que Ivana deita no colo de Joyce e, enquanto a mãe diz que ela é a menina com quem sempre sonhou, Ivana diz que ela já está a rejeitando, que não consegue vê-la como é. De arrancar lágrimas!

A atuação de Carol Duarte, se entregando à transição de Ivana para Ivan, arrancou lágrimas e muitos elogios no Twitter. Durante a novela, o nome “Ivana” chegou ao topo dos trending topics mundiais, com mais de 10 mil citações.

"EU N SOU A PRINCESINHA Q VCS QUERIAM. A NATUREZA BLEFOU COMIGO E BLEFOU COM VCS TBM" carol duarte, mafe e dan maravilhosos #AForçaDoQuerer pic.twitter.com/u2CkpV6WvN — bibi❀garcia (@empirelilia) August 30, 2017

Carol Duarte levando a novela nas costas. Muito boa ela — cárcere privada (@qualquerhuma) August 30, 2017

carol duarte com apenas uma novela nas costas fez uma atuação que o fiuk em anos não conseguiu nem o choro #aforcadoquerer pic.twitter.com/XakYCqMSTo — lucas (@taylorswnft) August 30, 2017

TRAGAM O MELHORES DO ANO PRA CAROL DUARTE #AForçaDoQuerer pic.twitter.com/3bqwJYtVQS — bibi❀garcia (@empirelilia) August 30, 2017

olha a entrega da carol duarte com ivana uma atriz dessas bicho pic.twitter.com/b2QMbdfa05 — Gui (@Aguinaldinho) August 23, 2017

Digitando com os pés, pq com as mãos estou aplaudindo a Carol Duarte. 👏👏👏👏👏👏👏#AForçaDoQuerer — Leona Perigosa (@LeonaDivaa) August 30, 2017