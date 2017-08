A Força do Querer: Joyce se espanta com novo visual de Ivana/Ivan

A novela “A Força do Querer” não é o extinto quadro “Transformação” do programa da Xuxa, mas também veremos muitas mudanças nessa semana!

Para quem achava que a novela estava forçando um pouco com a transição rápida de Ivana (Carol Duarte), a autora da trama Gloria Perez planejou um salto no tempo de três semanas. Passado esse tempo, Ivana reaparecerá para sua família mudada, e tem um pessoal que não vai lidar bem com isso. Sim, estamos falando de Joyce (Maria Fernanda Cândido) e Ruy (Fiuk) que rejeitam o novo visual da trans.

Rubinho (Emílio Dantas) também vai aprontar muito nessa semana, e começará a se engraçar com Carine (Carla Diaz). Bibi Perigosa (Juliana Paes) até vai desconfiar um pouco do marido, mas ainda fará uma surpresa de aniversário para ele.

Quer saber mais? Confira nosso resumão com os acontecimentos de “A Força do Querer“ do dia 28 de agosto ao dia 2 de setembro:

Segunda-feira, 28 de agosto – O comunicado de Ivana

Joyce anda bastante desconfiada de que Eugênio ainda está com Irene. Silvana explica para Ivana que foi convidada a participar da intervenção que todos os familiares tentaram fazer para conversar com ela.

Segundo Jeiza, Zeca não tem mais acusações em sua ficha policial (além do crime que foi colocar o nome da namorada no ônibus balada). Cibele faz um trabalho investigativo e descobre que as seringas de Ivana têm testosterona. Ivana decide fazer o tão esperado comunicado para a família.

Terça-feira, 29 de agosto – Irene é reconhecida por Garcia

Joyce dá o famoso surto com a revelação de Ivana. Eurico e Dantas descobrem que há um talão de cheques que desapareceu coincidentemente durante o problema com Silvana. Abel revela que seu sonho é um netinho como Ruyzinho.

Alguma coisa na cabeça de Bibi (talvez chifre) faz com que a primeira-dama do tráfico desconfie que seu marido está lhe traindo. Garcia anda pela rua, vê Irene e a reconhece como a assassina que ele vem procurando. FOGE, IRENE!!!

Quarta-feira, 30 de agosto – Caio é chantageado por Irene

Irene rapidamente toma um chá de sumiço e Garcia a perde de vista. Bibi continua brava com a tal infidelidade de Rubinho, mas tem um momento bem sussa com Caio.

Eugênio conhece Tê por parte de Ivana, uma ideia para se aproximar da filha. Em meio a seu treino de MMA, Jeiza confessa querer dar um jab na solteirice e se casar com Zeca. Eugênio percebe que estão tirando dinheiro da empresa, provavelmente daquele cheque que coincidentemente desapareceu quando Silvana foi levada para a rehab. Irene decide chantagear Caio com as fotos que ela tirou dele com Bibi.

É… não foi bem ESSA foto.

Quinta-feira, 31 de agosto – Irene expôs Caio na Internet

Caio não cai na ameaça e logo suas fotos com Bibi são expostas na Internet. Garcia conta para Elvira que viu a assassina na rua. Depois de usar o cheque roubado para comprar coisas na clínica de reabilitação, Silvana percebe que o talão foi bloqueado e faz a famosa cara de Lília Cabral no show da Claudinha:

Zeca está lá de boa vendo fotos de quando encontrou com Ritinha e Ruyzinho, mas Jeiza aparece. Uma das principais características de lutadores e policiais é a calma e a frieza, duas características que Jeiza simplesmente JOGA NO LIXO porque ela surta ao ver Zeca com as fotos. Jeiza então termina o noivado com Zeca e vai viajar com o seguinte avião:

Sexta-feira, 1º de setembro – A ex-Chiquitita que roubou o marido de Bibi

A novela avança três semanas. Ivana mostra seu novo visual para Joyce, que se desespera e foge. Enquanto Zu e Ritinha lidam de uma forma razoável com a mudança de Ivana, Ruy mostra a sua opinião descartável sobre o assunto.

Por sorte nossa pasta de memes tem um recadinho para o Ruy:

Enquanto Bibi pensa o que vai dar de presente de aniversário para Rubinho, seu maridão começa a flertar com a nova personagem Carine (interpretada pela ex-chiquitita Carla Diaz). O bom é que além de ser o ~pivô da traição~, Carine também pode ajudar Bibi com uma canção.

Sábado, 2 de setembro – Jeiza sofre muito

Rubinho fica muito emocionado com o presente que sua mulher deu (mesmo com ele dando em cima da ex-chiquitita). Ruy conta para Dantas sobre o exame de DNA que Cibele mandou fazer do Ruyzinho três semanas atrás e que ele jogou no fundo da gaveta.

Garcia pede para Aurora não apresentar Elvira a Rubinho (talvez já sentindo que ela tem uma queda pelos homens do núcleo do tráfico dessa novela). Ritinha vai atrás de Jeiza, e a lutadora descobre que Zeca e a sereia se beijaram. Todo dia parece ser uma grande decepção para Jeiza, não é mesmo? Ela pensar umas duas vezes antes de sair da cama agora.