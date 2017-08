Novo Mundo: Dom Pedro oferece delação premiada a Sebastião

A Independência do Brasil está cada vez mais próxima na novela “Novo Mundo“, faltando pouco para Dom Pedro (Caio Castro) ter a famosa dor de barriga ao proclamar a libertação de nosso país das garras de Portugal.

Mas a novela continua. Depois de passar vários capítulos com aquela cara branca de fantasma, Sebastião (Roberto Cordovani) acaba sendo preso por Dom Pedro, mas o Príncipe Regente lhe oferece uma oportunidade única: se Sebastião confessar seus crimes e entregar Thomas (Gabriel Braga Nunes), ele talvez possa ser liberado antes da cadeia e nem terá seus áudios comprometedores narrados pelo William Bonner no “Jornal Nacional“. Tentador, né?

E lembram do golpe de Hugo (César Cardadeiro), que havia insinuado que era o filho perdido de Dom João? Então, essa semana vamos descobrir a verdade, pois ele é filho de Licurgo (Guilherme Piva) e quer muita vingança contra o pai.

Confira nosso resumão com os acontecimentos de “Novo Mundo” do dia 28 de agosto a 2 de setembro:

Segunda-feira, 28 de agosto – Hugo começa a mostrar suas garras

Após muita luta, os piratas conseguem dominar o navio negreiro (para a alegria de Cecília, Libério e do diretor das cenas de ação da novela que tem trabalhando demais). Fred exige que Severino confesse para as autoridades inglesas o envolvimento de Thomas com o tráfico. Hugo conta a Elvira que Germana e Licurgo não terão a taberna de volta e estão fora de suas funções.

Terça-feira, 29 de agosto – Germana decide ir embora com os atores

Esse é o capítulo dos casais frustrados se afastando: Chalaça sugere que Dom Pedro fique longe de Domitila, e Bonifácio anuncia distância de Leopoldina. Germana abandona o marido e vai embora com a trupe de teatro, sendo o mais próximo que essa novela terá do famoso meme:

Claro que isso não vai pra frente e Germana retorna para Licurgo. Hugo então anuncia que ele é o novo dono da taberna.

Quarta-feira, 30 de agosto – Hugo faz revelação surpreendente

E como apenas tomar o point dos personagens da novela é muito pouco, Hugo revela que ele é o filho perdido de Licurgo. Anna diz a Howard que Thomas pode ser o homem que matou seu pai, afinal ele é o vilão maquiavélico dessa novela. Tibiriçá conta para Piatã de onde ele veio.

Na verdade ele apenas explica a origem de Piatã. Germana percebe que foi traída por Licurgo. Howard descobre que Severino é brother de Sebastião e Thomas. NOSSA, MAS QUEM DIRIA.

Quinta-feira, 31 de agosto – Sebastião ganha uma chance na prisão

Sebastião é preso e Dom Pedro oferece a chance de um acordo, se revelar o que sabe sobre Thomas. Temos então nossa primeira delação premiada da História do Brasil! Thomas consegue fugir dos oficiais. Dom Pedro vai a São Paulo acabar com as rebeliões e nomeia Leopoldina como a Princesa Regente do Brasil, ou seja, a pessoa que manda nesse nosso país. YOU GO, GIRL!!!!

Sexta-feira, 1º de setembro – O feriado de 7 de setembro está próximo

Chalaça e Dom Pedro seguem para São Paulo, enquanto Leopoldina e Bonifácio conversam sobre como seria boa a Independência do Brasil. Anna revela para Fred onde está o galeão espanhol, afinal ela nem quer ver o circo pegar fogo e o pirata ficar desesperado pelo tesouro. Depois da delação, a princesa regente cobra de Sebastião todos os impostos devidos.

Sábado, 2 de setembro – Leopoldina, a regente contra o patriacardo