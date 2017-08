Pega Pega: Agnaldo faz a maior burrice do mundo e é capturado

Mais uma semana de crimes diários na televisão. Não, não estamos falando do noticiário político do país, e sim da novela “Pega Pega“.

Enquanto bandidos profissionais fazem as coisas e nunca são pegos, os ladrões desse folhetim só se ferram. Por algum motivo que só a autora dessa trama entende, Agnaldo (João Baldasserini) decide esconder a parte dele dos dólares no teto do elevador do Carioca Palace. Sim, NO TETO DO HOTEL. Quando a polícia aparece por lá, o ladrão entra em pânico e sai correndo fazendo uma sucessão de bobagens.

Enquanto isso, a morte de Mirela continua guiando outros personagens. Antônia (Vanessa Giácomo) e Luiza (Camila Queiroz) são feitas de barata-tonta por causa de uma pista, e Arlete (Elizabeth Savalla) perde os documentos do acidente num bazar de igreja. Sério… quanta gente sem inteligência nessa novela.

Confira nosso resumão com os acontecimentos de “Pega Pega” do dia 28 de agosto ao dia 2 de setembro:

Segunda-feira, 28 de agosto – Agnaldo esconde o dinheiro em local idiota

Arlete confessa que fez parte de um crime para salvar a vida do filho. Depois de ter criticado Júlio por enterrar o dinheiro num cemitério de animais, Agnaldo conta para Sandra Helena que colocou o dinheiro roubado… NO TETO DO ELEVADOR DO HOTEL.

Júlio consegue um trabalho no quiosque de Rômulo. Eric fica surpreso ao saber que Dom é filho de Cristóvão, o personagem que misteriosamente havia se aproximado do filho de Sabine. Arlete vê que o chapéu onde escondeu os documentos do acidente foi parar no bazar da igreja, então podemos repetir o GIF anterior porque SÓ TEM GENTE BURRA NESSA NOVELA, MEU DEUS.

Terça-feira, 29 de agosto – Arlete, a ladra de documentos, se ferra

Antônia conta para Luiza que precisarão viajar até a cidade de Conservatória investigar o acidente da mãe de Bebeth, para desespero da tesouraria do Projac que vai precisar pagar por esse passeio. O chapéu de Arlete é vendido para Madalena. Malagueta se lembra de Maria Pia, a personagem que desapareceu da novela após surtar com o casamento de Eric.

Por onde anda, Maria Pia? Um beijo, Maria Pia!

Quarta-feira, 30 de agosto – Sabine tenta criar climão com Cristóvão

Na viagem, Luiza e Antônia descobrem que Isabel de Conservatória viajou… PARA O RIO DE JANEIRO, local onde elas estavam antes. Sandra Helena não aceita voltar a namorar Agnaldo. Pedrinho é assaltado de novo nessa novela e é acudido por Arlete. Na mais pura sacanagem, Sabine organiza um jantar chique para a humilde família biológica de Dom. Como isso não é novela de Walcyr Carrasco, não vai ser dessa vez que veremos guerra de comida.

Quinta-feira, 31 de agosto – Sandra Helena perde a herança temporariamente

Agnaldo se desespera porque a polícia vai até o hotel. Sandra Helena é avisada que a filha da defunta está contestando a herança dada para a camareira e ela perde o direito a usar a grana. Cristóvão não cai na pegadinha de Sabine e diz que não irá ao jantar. Agnaldo foge com o dinheiro e se esconde numa caçamba.

Sexta-feira, 1º de setembro – Eric pega um helicóptero para perseguir Agnaldo

Malagueta sugere que Agnaldo fuja de carro, porque é mais fácil de fugir que com uma caçamba de lixo. Domênico age como todo policial de filme que perdeu seu distintivo: começa a investigar o crime por conta própria. Desesperado por estar sendo seguido, Agnaldo joga os dólares pela janela e é capturado pelo helicóptero de Eric que sempre surge do nada nessa novela.

Sábado, 2 de setembro – Agnaldo é capturado

Eric avisa à Luiza que Pedrinho não vai receber o dinheiro do roubo por motivos de: saiu voando. Domênico é aceito de volta na polícia. Timóteo está atrás dos documentos com Arlete e diz que irá simular um assalto. Começa o interrogatório de Agnaldo sobre o roubo do Carioca Palace.