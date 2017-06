Amigos são melhores para a saúde do que a família, diz ciência

Decidir entre amigos e família nem sempre (quase nunca, na verdade) é uma tarefa fácil. Uma pesquisa feita recentemente na Michigan State University, no entanto, veio facilitar a vida de quem precisa, seja qual for o motivo, fazer este tipo de decisão. Isso porque ela comprovou algo inusitado: os amigos têm maior influência na nossa saúde do que os familiares.

A pesquisa foi liderada por William Chopik, professor de psicologia da universidade, e envolveu duas análises principais: uma com cerca de 300 mil pessoas, entre 15 e 99 anos, em 90 países diferentes; a outra com 7.481 norte-americanos com mais de 50 anos.

A primeira análise demonstrou que os que mais valorizam suas amizades são mais saudáveis e mais felizes – principalmente quando envelhecem. Não é incrível?

A segunda ~amostra~, por sua vez, comprovou que a influência da família na saúde é bastante pequena – mesmo quando se trata de filhos ou parceiros.

“Amigos são uma escolha consciente”, explica Chopik, “enquanto as relações familiares podem ser sérias, negativas e monótonas”. Ele explica ainda que, com amigos, somos capazes de realizar mais atividades: “você pode dizer coisas a amigos, eles não vão julgar tanto. Há, entre amigos, uma distância que permite um nível maior de honestidade”, diz.

O pesquisador defende ainda que o cultivo de boas amizades ao longo da vida é ótimo para a autoestima e a ~luta~ contra o estresse.