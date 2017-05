Beber álcool pode ser mais eficaz contra dor do que paracetamol

Se você precisava de uma desculpa para abrir aquela cervejinha depois do trabalho, seus problemas acabaram! Isso por que um recente estudo britânico concluiu que o álcool é um analgésico eficaz contra dores no corpo.

A pesquisa foi realizada pela Universidade de Greenwich, em Londres, e teve como base outras 18 pesquisas a respeito do tema. Segundo os dados publicados, através do Journal of Pain, a concentração de álcool no sangue faz com que o corpo torne-se consideravelmente mais tolerante à dor. Ao todo, 404 pessoas foram analisadas e concluiu-se que o efeito analgésico do álcool pode ser mais eficaz do que o proporcionado por medicamentos como o paracetamol.

“O álcool é um analgésico eficaz que, de maneira clinicamente relevante, apresentou redução nos índices de intensidade da dor”, diz o artigo. Essa foi a conclusão, mas o material divulgado pelos cientistas não dá detalhes a respeito de qual seria a causa específica, ou seja, eles não falam sobre como ocorre a reação química que acarreta na diminuição da dor.

“Meu Deus, mas é muita imprudência dizer que bebida alcoólica pode substituir medicamentos!”, dirão muitos. Mas calma lá, né, gente! Ninguém está sugerindo isso.

Inclusive, os cientistas de Greenwich alertam para o fato de que o uso do álcool como analgésico pode levar à dependência. O artigo também chama a atenção para o seguinte fato: pacientes que apresentam dores crônicas podem estar mais sucetíveis ao abuso de álcool, já que o efeito analgésico proporciona uma sensação de alívio. Ah, e também é importante lembrar que, caso você esteja sentindo dores frequentes, o melhor a se fazer é consultar um médico.

Então, continua valendo aquela antiga regrinha: beber de maneira moderada ainda é a melhor escolha.