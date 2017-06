Este novo aparelho promete finalmente resolver sua dor nas costas

Todo mundo já ouviu isso em algum momento da vida, e tem plena consciência de que é verdade: uma das maiores causas das dores nas costas é a má postura. Quem disse, no entanto, que é fácil colocar este ~novo hábito~ em prática?

Não é fácil, não – e é muito provável que até mesmo quem está lendo esta matéria esteja sentado de forma “inadequada” em uma cadeira. Não é verdade?

É justamente por isso que a empresa israelense Upright inventou o seu mais recente gadget, o Smart Wearable Posture Trainer – em tradução livre, um treinador de postura inteligente que você pode “vestir”.

Antes de tudo, é preciso instalar em seu celular um aplicativo para usar o tal ~treinador~, que existe em versões para iOS e Android. Logo em seguida, segundo uma resenha do site Digital Trends, o aparelho funciona mais ou menos assim: todo santo dia, você precisa encaixá-lo em um ponto específico em sua coluna – e fazer diversos movimentos para que o algoritmo do aplicativo reconheça os momentos em que sua postura está correta.

Durante os primeiros 24 dias, a indicação é que se aumente o tempo de uso do aparelho gradualmente – começando por cinco minutos e indo até uma hora. O uso do aparelhinho faz com que, bem quando você se esquece que está sendo “treinada” e se senta na mais inadequada das maneiras, ele vibre e lembre você de cuidar da sua coluna.

A única má notícia? O preço, salgadíssimo. O gadget é vendido na Amazon norte-americana por cerca de 130 dólares.