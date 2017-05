8 ideias para começar o dia com a energia lá em cima

Você toma todos os cuidados para não cometer os erros de sempre que prejudicam o sono e, mesmo assim, as manhãs não têm sido aquela maravilha? Se sair da cama e começar o dia muitas vezes parece um suplício, é hora de adotar alguns hábitos diários para elevar essa energia e ter um dia muito mais legal e produtivo.

“É importante trabalhar o próprio ritmo para ter um dia melhor. Dar um tempo para si para o cérebro entender que, mesmo que a rotina seja corrida, a agitação é do lado de fora, não do seu interior”, afirma Bethânia Loureiro, terapeuta corporal e ocupacional e psicomotricista.

A relação entre a primeira hora acordada e o resto do dia está no centro das atenções de profissionais como Bethânia e também de pesquisadores de algumas das universidades mais conceituadas do mundo.

Unimos as dicas que ela nos passou e os resultados de estudos acadêmicos para ajudar a melhorar seu ânimo e começar seu dia muito melhor.

1. Acorde cedo

Coloque o despertador para tocar pelo menos 50 minutos antes do horário em que você precisará sair para trabalhar / estudar / começar as atividades do seu dia. Neles, você poderá fazer tudo o que é sugerido nos próximos itens e ainda sobrará um tempinho para uma bela make.

De acordo com um estudo da clínica de psicologia da Victoria University, na Austrália, o cérebro leva mais ou menos 30 minutos para estar a plano vapor depois que o corpo desperta. Então, se você acordar em cima da hora, tenderá a desenvolver suas primeiras atividades do dia com muito mais dificuldade.

2. Ouça seu coração – literalmente

Antes de sair da cama, fique uns dez minutos deitada prestando atenção ao seu corpo. “Inspire e expire profundamente algumas vezes, espreguice-se e visualize todas as partes do seu corpo, dos pés à cabeça. No final, reserve uns minutinhos para ouvir as batidas do seu coração”, orienta Bethânia. O ritmo do seu organismo será o ritmo do seu dia.

3. Tome um banho rapidinho

Estamos falando de no máximo cinco minutinhos debaixo do chuveiro, só para dar aquela despertada mesmo. Pesquisadores da Escola de Medicina da Virginia Commonwealth University, nos EUA, descobriram que esses banhos curtos estimulam a produção de noradrenalina, um neurotransmissor associado à luta contra o estresse e contra a depressão.

4. Conecte-se com a natureza

Se você tiver a sorte de ter uma vista verdejante na janela de casa, maravilha: contemple-a por alguns minutos, observe as árvores, ouça o som dos pássaros. “A conexão com a natureza faz com que percebamos muito sobre nós mesmos. Afinal, somos parte dela”, defende Bethânia.

Para quem estiver em um ambiente mais urbano e concretado, a dica da terapeuta é ter pelo menos uma plantinha em casa – que tal uma suculenta? – e cuidar dela por alguns minutos pela manhã. “Se possível, coloque a mão na terra, para sentir essa energia”, sugere.

5. Visualize as cores azul e verde

Pode ser olhando para objetos dessas cores ou as imaginando. “O verde é ligado à cura e o azul, à tranquilidade”, explica a terapeuta Bethânia. Elas facilitarão um dia mais suave.

6. Tenha uma trilha sonora matinal

“A música é capaz de ajustar nosso ânimo para o melhor possível”, diz Bethânia. Ela recomenda que o som que lhe dá prazer seja colocado no ambiente da casa ou nos fones de ouvido enquanto você prepara e come o café da manhã. Tanto faz se você é uma pessoa do rock, do pop, do pagode ou da música clássica: o foco aqui é se sentir mais feliz.

7. Prefira o café da manhã tradicional brasileiro

Nada de pular o café da manhã ou engolir qualquer coisa correndo só para se convencer de que não saiu de casa de barriga vazia. A primeira refeição do dia é importante. E, segundo o curso Felicidade, da Universidade de Harvard (sim, a Harvard ministrou um curso dedicado à felicidade), o cardápio escolhido para esse momento é crucial.

Contrariando o hábito norte-americano de encher o prato com bacon e ovo frito logo pela manhã, os professores de Harvard concluíram que o melhor breakfast é bem parecido com o brasileiro: café e algum tipo de pão. O café é um estimulante cerebral e o pão possui os carboidratos necessários para nos dar energia.

8. Dê uma voltinha no quarteirão

Para finalizar essa preparação, coloque a roupa escolhida para o dia e dê uma voltinha descompromissada pela rua. Olhe o que existe pelo caminho, cumprimente conhecidos, ande prestando atenção à respiração e volte para casa. É hora de enfrentar o dia, agora com muito mais disposição!