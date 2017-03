STF analisa ação inédita em pról da legalização do aborto

Em uma ação inédita, o Supremo Tribunal Federal pode vir a descriminalizar amplamente o aborto até a 12ª semana de gestação no Brasil. O pedido chegou ao STF nessa terça-feira (7), através do PSOL.

Tal proposta para que a lei seja revista chama-se Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF). Nesse caso, o texto elaborado pelo PSOL alega que a proibição do aborto é inconstitucional, pois priva as mulheres de direitos básicos, tais como: o direito à vida, à dignidade, à cidadania, à não discriminação, à liberdade, à igualdade e à saúde. A ação também apresenta dados sobre o alto número de mortes geradas por abortos clandestinos e o fato de que as mulheres negras e pobres são as mais prejudicadas.

Vale lembrar que, em novembro de 2016, o STF já havia votado em favor da interrupção da gravidez num caso isolado em Duques de Caxias, no Rio de Janeiro. Tal episódio abriu um precedente para que o direito ao aborto passe a ser amplamente garantido no Brasil.

Ainda não se sabe quando, efetivamente, a ação lançada essa semana será avaliada e votada pelo Supremo.