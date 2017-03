Uma em cada cinco brasileiras fará um aborto antes dos 40 anos

Com a proposta de descriminalização que chegou ao Supremo Tribunal Federal na última terça-feira (7), o aborto voltou a pautar discussões acaloradas no Brasil. Nesse contexto, os dados impressionantes da Pesquisa Nacional de Aborto (PNA), levantados em 2016 e liberados este ano pela Anis Instituto de Bioética e pela Universidade de Brasília (UnB), se mostram essenciais para que o diálogo sobre o assunto seja lúcido.

A pesquisa em questão mostra que 20% das brasileiras vão realizar um aborto durante suas vidas reprodutivas – ou seja, antes dos 40 anos. Só no ano passado, por exemplo, foram 503 mil as mulheres que abortaram no país, sendo 417 mil delas habitantes de áreas urbanas.

O relatório afirma ser possível dizer que “em praticamente todas as famílias do país alguém já fez um aborto – uma avó, tia, prima, mãe, irmã ou filha, ainda que em segredo”.

De acordo com o levantamento, o perfil das mulheres que abortam no Brasil é urbano, alfabetizado e não tem classe econômica definida. A faixa etária oscila entre 18 e 39 anos, e a maior parte destas brasileiras concluiu o ensino fundamental – 48% delas. Surpreendentemente, 56% são católicas e 25% protestantes ou evangélicas.

Em 2009, o Ministério da Saúde publicou o estudo “20 anos de Pesquisa Sobre Aborto no Brasil”, onde concluiu que a criminalização do procedimento atinge principalmente mulheres jovens, negras, com baixa escolaridade, desempregadas ou em empregos informais, solteiras e moradoras de periferias.