Como fazer uma festa na caixa sexy para o Dia dos Namorados

Perfumes, chocolates, produtos geek… A variedade de presentes é extensa na hora de escolher o que dar para o mozão (ou mozona!) no Dia dos Namorados. Só que se você faz parte do time que gosta de dar vários mimos para comemorar a data, que tal fazer uma festa na caixa sexy?

Como o nome sugere, a ideia é colocar dentro de uma caixa vários itens para uma festa íntima a dois. Esses presentes podem ir desde comida – como chocolates, doces, morangos, salgadinhos e outros petiscos – até brinquedos sexuais, como vibradores e algemas.

Para ajudar a construir essa ideia, o MdeMulher montou uma festa na caixa como exemplo. Para isso, separamos 16 produtos de diferentes marcas, escolhemos uma embalagem, papel de seda e pronto: o presente diferentão está completo.

Vale lembrar que todas as peças indicadas nesta matéria estão com o local de compra assinalado, mas são apenas exemplos. O foco é montar algo que esteja dentro do seu bolso e de acordo com o que o casal gosta – e se sente confortável para incrementar na hora do sexo.

O bacana é que você pode colocar elementos claramente eróticos – como um vibrador – com outros itens que tem a ver com a personalidade do mozão e com a história de vocês. Assim, a caixa fica ~ousada~ e personalizada ao mesmo tempo.

Se a grana está curta, dá até para se aventurar em alguns presentes DIY. Exemplo: que tal sugerir novas posições sexuais? Você pode imprimir as ilustrações que a gente publicou e fazer um manualzinho ou transformá-las em cartões para “sortear”.

Confira aqui os itens da caixa que nós montamos:

–

1. Taças de cristal para espumante – Acervo Pessoal

2. Coração Dourado Recheado de chocolate – Kopenhagen – R$ 59,90

1. Venda do Kit Sensual Mr. Black – Dona Coelha – R$ 59,90 (o kit com plug anal e lubrificantes)

2. Riondo Prosecco – Sonoma – R$ 89,90

–

1. Lady Gooza – Excitante Intt – Dona Coelha – R$ 119,90

2. Lubrificante Íntimo de Cereja – Jontex – De R$ 15 a R$ 25

3. Mini Vibe Power Bullet com 10 Vibrações Pink – Dona Coelha – R$ 34,90

4. Lubrificante Íntimo Pele com Pele – Jontex – Em torno de R$ 25

5. Plug Anal do Kit Sensual Mr. Black – Dona Coelha – R$ 59,90 (o kit com venda e lubrificantes)

6. Vela Hidratante da Intt (para massagem corporal) – Dona Coelha – R$ 37,90

–

1. Camisinhas Variadas – Jontex – De R$ 5 a R$ 20

2. Algema em Couro Heart – Dona Coelha – R$ 59,90

3. Camisinha Orgasmo em Sintonia – Jontex – De R$ 8 a R$ 16

4. Jogo do Amor – Dados e Raspadinha – Dona Coelha – R$ 14,90

–

1. Vibrador Multivelocidade Recarregável Rabbit Vibe – Roxo – Dona Coelha – R$ 199,90

2. We Vibe Unite – Vibrador para casais – Dona Coelha – R$ 879,90

Gostou? Agora é só curtir muito esse dia dos namorados