Como lidar com a traição

Ser vítima de uma traição não significa que é

necessário dar um fim no seu relacionamento

Foto: Getty Images

O que é traição para um casal, não é para outro



Trair é quebrar um pacto. Mas como cada pacto é único, não há regra para diferenciar o que é ”muita traição” do que é ”pouca”. Um beijo tem menos gravidade do que uma transa? Uma escapada estritamente sexual deve ser mais facilmente perdoada do que um envolvimento afetivo em que não rola sexo? As respostas dependem dos valores e expectativas de cada casal – e do seu contrato, ou seja, dos acordos, explícitos ou implícitos, da relação.

Dá para perdoar a traição?



Ser vítima de infidelidade não precisa implicar o fim do relacionamento. O psicanalista Antonio Amador recomenda esperar passar a raiva (primeiro sentimento das vítimas de traição) antes de tomar qualquer decisão sobre o futuro da história. Ou seja: só conversar depois que a cabeça esfriar. ”Conversar não significa fazer sermão. E sim estar pronto tanto para falar quanto para escutar verdades”, afirma a psicanalista e terapeuta de casais Léa Michaan. Em muitos casos, a infidelidade é consequência de uma insatisfação no relacionamento – e pode servir como estímulo e ponto de partida para melhorias. Se o casal decidir levar a relação em frente, o momento é propício para repensá-la, lavar a roupa suja, reescrever pactos.

Como contar que você o traiu

. Se for contar, que seja logo. Adiar só piora o efeito da notícia. É como se a pessoa estivesse sendo enganada desde o momento da ”ocorrência” até a hora do relato.

. Explique os seus motivos, mas não entre em detalhes. Cuidado para não ferir a autoestima dele.

. Lembre-se de que os homens têm mais dificuldade de perdoar uma traição do que as mulheres. Esteja preparada para as possíveis consequências: o fim de tudo ou um revide.

