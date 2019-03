Os brinquedos sexuais são ótimas apostas para quem quer apimentar a relação ou, ainda, inovar na hora de se masturbar. Um dos mais conhecidos é o vibrador que, como o próprio nome já diz, dá prazer pelo movimento vibratório que faz. Só que para a felicidade dos adeptos dos sex toys, mais um produto está disponível no mercado: o pulsador.

E esse produto promete agradar as mulheres que sentem muito prazer a partir da penetração. Isso porque o pulsador é capaz de imitar o movimento de entrada e saída do pênis sem precisar que as mãos sejam usadas para isso, como explica Júlio Cavadas, gerente da boutique erótica Innuendo, em São Paulo.

O que faz com que esse movimento característico do brinquedo erótico aconteça é a presença de um eletroímã que pulsa e, consequentemente, imita os impulsos naturais do corpo humano. Porém, Júlio faz uma ressalva importante sobre o uso dos pulsadores: quem usa marcapasso deve ficar longe deles, pois pode haver a mudança do ritmo do dispositivo que regula os batimentos cardíacos.

Já o prazer proporcionado pelo produto acontece, principalmente, porque ele é capaz de alcançar o ponto G feminino. Muitas vezes, essa região não é acessada com os próprios dedos, mas, ao tentar masturbá-la, pode ser que você sinta cãibra na mão. Sendo assim, tudo fica muito mais fácil com essa ajudinha extra.

Pela função avançada do brinquedo sexual, é necessário desembolsar uma quantia maior de dinheiro para adquiri-lo. Enquanto que os vibradores mais simples podem custar apenas R$ 20, os pulsadores custam em média R$ 1.400 e são disponibilizados por apenas uma marca no Brasil: a Fun Factory.

Ainda que seja inovador o modo como esse sex toy funciona, a disponibilidade restrita no mercado brasileiro pode estar associada à preferência feminina do estímulo apenas na região do clitóris. E muitas mulheres nem gostam da penetração em si – o que também está tudo bem. Cada uma sabe do seu prazer!