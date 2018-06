O dia dos namorados é nesta terça, 12 de junho, e imaginamos que não faltem planos para jantares, surpresas e presentes especiais para celebrar o amor. Mas que tal começar o dia mandando um recadinho pelo WhatsApp, Facebook Messenger ou até mesmo pelo Instagram desejando um feliz dia dos namorados?

Aqui no MdeMulher a gente dá aquela forcinha: preparamos uma série de imagens bem românticas e diferentes para você enviar com um recadinho para seu amor. Para mandar é muito simples: escolha a sua preferida, salve a imagem no computador ou no celular e envie! A gente tem certeza que ele (ou ela!) vai amar.

Mensagem para o seu amor que te enche de energia e te deixa 100%:

Friozinho, pantufinha, eu e você:

–

Para os casais de namoradas, entendedoras entenderão:

–

Para quem tem planos calientes para hoje a noite, esse funciona como um convite:

E para quem já divide a cama, a casa, o café da manhã, a vida com quem ama:

–

Se vocês brigam como cães e gatos, mas depois fazem as pazes e preferem ficar assim bem juntinhos:

E para quem é mais do que um casal (aqui, consideramos justa toda forma de amor):

–

Um amor docinho e, para quem é bom de ler nas entrelinhas, até meio safadinho, vá:

–

O amor vence qualquer barreira – e se seu namorado ou namorada é beeeeeem diferente de você, esse card é sob medida:

–

Tá sem grana? Dá de presente a sua senha da Netflix! 😉

–

Near, far, wherever you are:

–

Para aquele romance que começou no app e se tornou 100% real:

–

Não importa o mau humor, é só olhar para você que tudo passa:

–

LEMBRETEEEEE:

–

E, meu amor, isso é amar DEMAIS:

–

Feliz dia dos namorados!