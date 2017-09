Eles casaram num ônibus para relembrar o dia em que se conheceram

Os paranaenses Jéssica Rossetti Costa e Maickel da Silva Barreto elevaram o conceito de casamento temático a outro nível. Para relembrar o momento em que se viram pela primeira vez, os dois trocaram alianças dentro de um ônibus!

A ideia foi do noivo, que queria surpreender a amada. Com a ajuda de um amigo motorista, ele conseguiu um ônibus de linha emprestado, para ficar estacionado no local onde rolou a festa. E foi ali que a juíza de paz realizou a cerimônia civil.

Oito anos atrás, os dois se conheceram dentro de um ônibus como esse e tudo começou quando uma freada brusca do motorista fez com que Maickel pisasse no pé de Jéssica sem querer. Foi assim que começou a história dos dois.

