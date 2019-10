Esse clipe é simplesmente perfeito para chamar o (ou a) crush para transar

Nessa quarta-feira (9), Gaby Amarantos e Duda Beat lançaram o incrível clipe de “Xanalá”. Na música, as duas não medem palavras e chamam o (ou a) crush para transar. Já primeira primeira estrofe temos a frase “foge comigo sem avisar ninguém”, que as duas cantam usando som de D no lugar do G em “foge” . E a letra segue assim:

“Vou te dar canseira

Daquele jeito bom bom bom

Morde minha nuca

Me agarra por trás

Que meu xibíu já tá no frevo

Vem no tom tom tom tom”

A música é uma delicinha de escutar e o clipe não poderia ser mais propício. A temática? Pepecas, claro! Vulvas fofinhas aparecem em acessórios de cabeça, na estampa do vestido e até mesmo na nail art. Dá só uma olhada:

Bom, e aqui no MdeMulher uma das nossas matérias mais acessadas é uma lista de 17 cantadas muito loucas para ~usar~ com o crush, sabia? Aí surgiu a ideia: por que não usar o clipe de “Xanalá” como uma indireta para o (ou a) @? Afinal, as vezes a gente precisa desenhar.

E se mesmo assim a paquera não der resultado, então talvez seja melhor partir para outra, viu, amiga? Mas sempre existe a possibilidade de apostar num acessório discretinho como esse aqui:

E “Xanalá” fez a gente lembrar de um outro trabalho igualmente maravilhoso, lançado pela Karol Conká, em 2017. Na música “Lalá”, Karol reclama que os boys não se preocupam com o prazer das mulheres e não sabem fazer sexo oral.

“Dá pra perceber, existem vários

Falam demais, fingem que faz

Chega a ser hilário

Mal sabe a diferença de um clitóris pra um ovário

Dedilham ao contrário

Egoístas criando um orgasmo imaginário”

Tá aí um outro ótimo vídeo para ter na manga quando você quiser mandar esse tipo de recado. Afinal, a gente sabe que a letra fala verdades bem verdadeiras, não é mesmo? Como diria a Bruna Marquezine, está difícil ter esperança no homens héteros.

E para continuar nesse clima, com mulheres maravilhosas falando sobre sexo e muitas vulvas por todo o lado, aqui vai o clipe perfeito que a Janelle Monáe lançou para a música “Pynk”, em 2018:

E você, já enalteceu sua pepeca hoje?