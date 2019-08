Quanto mais molhado melhor? Sim, é isso mesmo! Quando o assunto é um sexo prazeroso, não há como deixar de lado a lubrificação. É ela quem faz com que o toque próprio ou do crush não machuque. Entretanto, algumas mulheres podem não se sentir úmidas o suficiente e outras quererem intensificar as sensações do orgasmo. E para isso existe uma solução rápida, barata e vendida em farmácias: os lubrificantes.

Como afirma Natali Gutierrez, fundadora do sex shop Dona Coelha e especialista em produtos eróticos, eles são realmente capazes de fazer com que as mulheres fiquem ainda mais excitadas e, consequentemente, o ápice seja mais intenso.

“Aumenta o prazer pois a sensibilidade na região íntima aumenta. Se durante a masturbação, ou penetração, a mulher não está muito bem lubrificada, o atrito entre a pele e a superfície em questão (seja sex toy, mãos ou pênis) pode causar desconforto e, até, irritação/lesão na vagina. Com a utilização de lubrificantes, o deslizamento que eles proporcionam aumenta a sensação de bem estar da mulher e, consequentemente, o prazer na região”.

Sobre a masturbação sozinha, Natali traz uma questão importante que ronda as mulheres. Desde muito cedo, é ensinado que tocar o próprio corpo é um grande pecado, além do pensamento de que a vagina é suja. Só que se estimular sexualmente é saudável e também essencial para ter um bom sexo a dois, já que é com a masturbação que se descobre o próprio corpo e consegue dizer para o outro o que você gosta ou não de fazer na cama.

Para essa hora íntima consigo mesma, a especialista indica os lubrificantes siliconados. “Eles deixam as mãos umedecidas por mais tempo, além de trazerem a sensação de toque aveludado para o momento”. Já para quem quer testar brinquedos sexuais, como vibradores, ela aconselha os produtos à base d’água, pois eles prolongam a vida útil do sex toy.

Só que quando o assunto é sexo a dois, a atenção precisa ser redobrada. Natali afirma que os lubrificantes à base d’água são os únicos indicados para o momento, pois só eles não estragam o preservativo – indispensável para evitar doenças sexualmente transmissíveis (DSTs) ou infecções (ISTs), novo termo adotado pela comunidade médica, e gravidez indesejada.

Em uma pesquisa rápida pela internet, encontramos lubrificantes a partir de R$ 0,88 (sério! Olha aqui) É um preço bem baixinho para algo que vai fazer você sentir muito mais prazer.

