Para homenagear datas comemorativas, o Google coloca no ar em sua página principal o chamado Doodle: no lugar do logo da empresa, uma ilustração, jogo ou vídeo para marcar a data em questão. Depois de cinco anos, o Brasil ganhou um Doodle feito especialmente para nosso Dia dos Namorados. Trata-se de uma ilustração que mostra dois bichos-preguiça pendurados em uma árvore, formando um coração.

Geralmente o Doodle de Dia dos Namorados no Brasil é uma reprodução do mesmo usado para o Dia de São Valentim, ou Valentine’s Day, quando a maior parte do mundo comemora o Dia dos Namorados. No nosso país, comemoramos em 12 de junho por ser a véspera do dia de Santo Antônio – e por invenção do publicitário João Dória – sim, o pai do ex-prefeito de São Paulo.

O Google compartilhou também três desenhos que fizeram parte do desenvolvimento do Doodle. Um dos rascunhos usava tucanos em vez de bichos-preguiça para formar o casal. Os dois animais são típicos da fauna brasileira.

A última vez em que o Google fez um Doodle de Dia dos Namorados especial para o Brasil foi em 2013, quando a data foi homenageada com uma ilustração de Maurício de Sousa. Nela, Cebolinha e Mônica se abraçavam no maior amor – mas o menino não deixou de roubar o Sansão, coelhinho de pelúcia de Mônica.

Esse foi o Doodle de Dia dos Namorados de 2013 Esse foi o Doodle de Dia dos Namorados de 2013

Exclusivas para o Brasil ou compartilhadas com o mundo todo, as homenagens do Google são sempre inspiradas. Preparamos uma retrospectiva com todos os Doodles de Dia dos Namorados, de 2000 até 2017. Tem joguinho, vídeo, ilustração… mostre para seu amor, e feliz Dia dos Namorados!