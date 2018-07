7 ideias para garantir seu prazer no Dia Mundial do Orgasmo

Mesmo que a vida esteja uma loucura e as obrigações e contas lhe tirem o sono, de uma coisa você não pode abrir mão: do seu prazer. “Do lazer ao sexo, o prazer é necessário para a saúde física e mental. Ter orgasmos com frequência é tão importante quanto relaxar um fim de semana na praia”, afirma a psicóloga e sex coach Ana Passos.

E chegar a orgasmos, mulher, depende apenas de uma pessoa: você. Isso mesmo, vo-cê! Claro que é legal ter companhia neste momento, mas saiba que sozinha você também consegue ir longe. “Ganhamos o mundo, as corporações e tudo o que quisermos, então sejamos empoderadas sexualmente e donas de nossos narizes, ops, de nossos orgasmos”, defende a coach de relacionamento e sexualidade Gislene Teixeira.

Todo dia é dia e toda hora é hora, mas neste 31 de julho existe um motivo especial para você se proporcionar bastante prazer: é o Dia Mundial do Orgasmo. Ana e Gislene dão sete dicas para garantir o seu prazer nesta data querida, seja sozinha ou acompanhada.

Aproveite o banho para explorar seu corpo

Não tem desculpa melhor para tocar todo seu corpo do que o banho. Você já está nua e a combinação de água e sabão facilita o deslizar de seus dedos. Explore a genitália, mas não se limite a ela; toque seus mamilos de leve, sua nuca, barriga, cintura, coxas. Sinta cada reação com atenção. Passe as mãos por toda sua pele para ajudar a tirar a espuma dela.

Como bônus, você sai do banho “cheirosa, linda e se sentindo gostosa”, como destaca Gislene.

Capriche em uma trilha sonora sensual para todo o dia

O clima sexy deve lhe acompanhar o dia todo, até nas pequenas coisas, como lembrete de que mais tarde tem mais orgasmos. Uma dica de Ana é caprichar nas músicas que serão tocadas no caminho para o trabalho ou nos afazeres de casa (se você não trabalhar fora).

A psicóloga recomenda Madonna para sua trilha sonora orgástica, em especial o álbum “Erotica” e a música “Justify My Love”.

Assista a trechos de filmes eróticos ao longo do dia

Todo mundo necessita de pequenos descansos ao longo do dia, pois trabalhar direto faz mal para o corpo e para a cabeça. Nesses intervalos, veja trechos de filmes eróticos. Caso você trabalhe fora de casa, assista em seu celular, com fones de ouvido e no banheiro, ok? Não é lá muito profissional abrir esse tipo de produção na tela do computador do escritório.

Não precisa ser pornô hardcore – se você gostar desse estilo, guarde para momentos de intimidade, em que poderá se prolongar e se masturbar assistindo –, pode ser o que Gislene chama de “pornô-baunilha”, aqueles levinhos e mais sensuais do que sexuais. Só para atiçar sua imaginação mesmo.

Tranque-se no quarto sozinha por 15 minutos no fim do expediente

Aproveite e desligue o celular.

Se você mora sozinha, é para se blindar das distrações do mundo lá fora (campainha, telefone fixo tocando etc.); se você é casada e/ou tem filhos, é para colocar tanto as distrações quanto os constantes chamados por atenção em stand-by.

A ideia aqui é exatamente o que você está pensando: se masturbar. Assim como no banho, permita-se tocar o corpo todo, explore-se até chegar a um orgasmo bem gostoso. Se tiver óleos e vibradores em casa, use-os. Você merece!

Leve um espumante ou um vinho para o sexo a dois ou a duas

Agora vamos partir para as ideias que você pode colocar em prática quando estiver acompanhada. Ana sugere que um espumante ou um vinho inicie os trabalhos sensuais. “Uma garrada dividida por duas pessoas é o suficiente para dar uma ‘soltadinha’ sem causar ressaca no dia seguinte”, diz.

Tome a iniciativa e providencie você mesma a garrafa e as taças. É o seu orgasmo que está sendo providenciado aqui. 😉

Guie os movimentos do mozão ou da mozona na cama

Você explorou bem seu corpo no banho e no fim do expediente e já sabe onde sente prazer, quais são os pontos que ativam seus orgasmos. Aproveite esse conhecimento para guiar mozão ou mozona – vocês podem fazer tudo o que você fez sozinha e muito mais. “O repertório pode aumentar, mas a essência e a responsabilidade do prazer são suas”, afirma Gislene.

Coloque uma venda em seus próprios olhos para sentir melhor o sexo

Para sair do comum, explore o sexo a dois com os olhos vendados. Ana garante que, sem o estímulo visual, seu corpo prestará atenção a cada toque e a cada estímulo. “O cérebro opera de uma maneira completamente diferente e mais instintiva quando um dos sentidos é suprimido”, explica a psicóloga e sex coach.

Isso, traduzido em sensações, significa orgasmos mais intensos e mais chances de orgasmos múltiplos. Capriche nesse lenço para cobrir bem os olhos!