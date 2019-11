Laura Müller deixou Cauã Reymond passado com essa “novidade” sobre sexo

Sob o comando de Laura Müller, o quadro de sexo do “Altas Horas” já gerou várias situações inusitadas. E, no programa do último sábado (16) foi a vez de Cauã Reymond virar assunto na internet por conta de um assunto picante que se desenrolou no programa.

Tentando ser engraçado, o comediante Tirulipa falou que “um amigo dele” havia descoberto o beijo grego recentemente. Intrigado, Cauã quis saber o que isso significa. “Beijo no ânus”, respondeu Laura sem rodeios.

Nesse momento, Serginho Groisman disse que o assunto deveria ser tratado com “mais poesia” e o papo prosseguiu, com gracinhas por parte de Tirulipa e também de Serginho. Mas em meio a tudo isso, o que mais chamou a atenção foi a cara de Cauã ao entender o que é o tal beijo grego. “Eu achei que era beijo triplo, um negócio assim”, emendou o ator.

Vale lembrar que, mais do que um simples beijo, o beijo grego diz respeito à pratica do sexo oral no ânus. Ou seja, a ideia é lamber a região anal para proporcionar prazer no(a) parceiro(a).

A internet, como sempre, não deixou o momento passar em branco. Confira algumas reações que surgiram no Twitter:

Um minuto de silêncio para Cauã Reymond que não sabia o verdadeiro significado de beijo grego.💏🤭"Sabe de nada inocente!"#AltasHoras pic.twitter.com/u5g4LaUeLX — Poenistars🎹❣🌟 (@BelovedShip) November 17, 2019

O Cauã achando que beijo grego era beijo triplo foi o auge — Rêh (@GnomoIngrato) November 17, 2019

Altas horas falando sobre beijo grego e o Cauã Reymond rindo feito uma hiena 👀😂 — K3v1N (@kevin_mitt) November 17, 2019

O Cauã achando que beijo grego era beijo triplo #AltasHoras pic.twitter.com/ulrVPnWMAb — cristiano 🎄 (@jrcristyear) November 17, 2019