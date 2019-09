26 memes bem safados para você chamar o crush para transar no Dia do Sexo

Todo mundo quer ter um feliz Dia do Sexo, mas como é difícil quando um flerte subjetivo não funciona, né? Então, neste Dia Internacional do Sexo (6 de setembro), a nossa missão é fazer com que você não passe vontade de maneira alguma na hora da transa.

E, para isso, nada melhor do que um bom compilado de memes sincerões para não deixar dúvidas.

Oral, vaginal ou anal: não importa. Independentemente de qual seja o tipo de sexo, a liberdade de falar o que você gosta ou não na hora da transa é imprescindível para que a experiência seja positiva. Só que a gente sabe que nem sempre é fácil. Por isso, que tal começar com um meme – a ferramenta mais descontraída de todas e que é 100% efetiva?

Como as opções são as mais variadas possíveis, a nossa seleção vai de algo mais leve como “Quero bater o record de gritos com você”, fazendo referência ao filme “Monstros S.A” até “Sei que sua cara não é cadeira, mas meu sonho é sentar nela”. Agora é hora de você decidir qual faz mais o seu estilo.

Confira:

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–