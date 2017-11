35 memes infalíveis para conquistar o crush até o fim do ano

Faltam menos de 50 dias para o fim do ano, mas nem tudo está perdido! Se você pretende conquistar o crush antes de 2018 começar, está na hora de deixar as indiretas de lado e ~partir para o ataque~ de uma vez por todas.

Use a tecnologia a seu favor e aproveite a seleção de memes a seguir, que não deixa dúvidas sobre as suas intenções! Salve quantas imagens quiser, renove o arsenal de cantadas e envie para o contatinho do <3!

Veja mais: 52 memes que definem nossas segundas-feiras

Veja mais: 48 memes para você nunca mais ficar sem responder uma conversa

Veja mais: 62 memes que você precisa ter na manga em uma discussão no Facebook

Veja mais: 48 memes para discussões no grupo da família no WhatsApp