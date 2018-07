Socorro! O que fazer quando a vontade de transar some?

Não é uma situação pela qual qualquer uma de nós queira passar, mas é comum um belo dia perceber que a vontade de transar sumiu. “30% das mulheres vão se queixar de falta de libido em algum momento da vida”, afirma a ginecologista e sexóloga Carolina Ambrogini. Para ficar mais palpável, visualize o seguinte: a cada grupo de 10 mulheres, 3 estarão nesta situação mais cedo ou mais tarde. Bastante gente, né?

E o número pode ser ainda maior, pois a porcentagem se baseia na quantidade de mulheres que relatam o sumiço do tesão no Projeto Afrodite, do Departamento de Ginecologia da Universidade Federal de São Paulo – Unifesp, do qual Carolina é coordenadora. “Muitas mulheres pelo mundo, fora do projeto, não falam sobre o assunto, guardam para elas”, ressalta a ginecologista. Infelizmente, sexualidade ainda é um tabu para muita gente…

Ninguém está livre de passar por isso, então não se sinta mal se uma dessas mulheres for você. Vamos entender por que o desejo sexual pode sumir e como resolver o problema.

Autoestima sexual x libido

Carolina revela que a forma como a sexualidade de uma mulher foi construída interfere demais em sua autoestima sexual, ou seja, no modo como ela encara o sexo. “O Brasil é um país machista e a mulher muitas vezes tem essa ideia de que precisa estar sempre pronta para o sexo, e não é bem assim. Daí ela se sente mal e a libido cai”, diz.

O tipo de relações sexuais que a mulher vem tendo também afeta a autoestima sexual. Se apenas o prazer do homem é levado em consideração e ela nunca tem a chance de chegar ao orgasmo, é natural que perca o interesse por fazer sexo. Qual é o sentido, afinal, se dali não sai sensação nenhuma?

Como recuperar a vontade de transar: Se colocando em primeiro lugar; nada de transar quando não estiver com vontade, nada de fingir orgasmo. Comece a explorar seu corpo e a encontrar o que lhe dá prazer – trocando em miúdos, aproveite todo o prazer que a masturbação pode lhe trazer. Só assim você conseguirá, inclusive, expressar o que quer que o outro faça na hora do sexo para você chegar a um orgasmo.

Vida profissional corrida demais, vida sexual no esquecimento

“A cobrança e, principalmente, a autocobrança por excelência no trabalho e nos afazeres que não tenham a ver com relacionamento pesam demais na vida das mulheres. Com o esgotamento físico, não é incomum ficar com preguiça de buscar contato físico e sexual”, explica a psicóloga e sexóloga Margareth dos Reis, doutora em Ciências pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo – USP.

Como recuperar a vontade de transar: Diminuindo o ritmo do trabalho e dando prioridade a você. “O prazer sexual é um dos prazeres necessários da nossa vida”, defende Margareth, que recomenda a prática de atividades físicas – pode ser uma caminhada ou uma corridinha pela manhã, não precisa virar triatleta da noite para o dia – para a mulher voltar a perceber seu próprio corpo, sua própria energia. Aos poucos, a endorfina liberada fará a libido voltar.

Carolina complementa que é legal não esperar o desejo aparecer do nada, porque ele não vai cair do céu: “Saia da atitude passiva, procure estímulos, descanse. Sexo precisa de ânimo e de energia.”

Relacionamento estável, rotina sexual nada excitante

Por mais que você ame mozão ou mozona, infelizmente é MUITO comum os relacionamentos estáveis caírem na mesmice sexual e o tesão ser espantado. “Existe uma falsa segurança de que a mulher já está conquistada, e o sexo fica desinteressante”, conta Carolina.

Também rola um acúmulo do dia a dia que mexe com a disposição para transar, como observa Margareth: “As coisas mudam quando passa aquela fase inicial da paixão. Surgem outras obrigações, outras responsabilidades que pesam. O próprio convívio pode fazer com que o casal se desentenda por diferenças pessoais mesmo e isso acabe, por falta de diálogo, interferindo negativamente na vida sexual do casal.”

Como recuperar a vontade de transar: É preciso agitar essa vida monótona, miga. Leia um livro erótico para ter novas ideias sexuais, sugira um motel para sair da rotina. Crie disposição para surpreender e deixe claro que quer ser surpreendida também – em um relacionamento, é importante haver liberdade para expressar esse tipo de coisa. E, se o problema forem os desentendimentos pessoais, coloque isso em dia: sugira o diálogo para vocês ficarem em paz e o desejo sexual voltar.

Problemas de saúde x tesão

O funcionamento do seu organismo também pode fazer sumir a sua vontade de transar. Carolina lista a queda de testosterona, o uso de anticoncepcionais hormonais por um longo período, o uso de antidepressivos sem revisão de ajuste e o hipotireoidismo como fatores biológicos que prejudicam a libido.

Como recuperar a vontade de transar: É preciso tratar a causa para eliminar a consequência. Consulte-se com ginecologista e endocrinologista, faça um check-up para verificar como estão seus hormônios e sua saúde como um todo.

Resolva suas questões de saúde e recupere seu tesão. E sempre é bom estar com a saúde em dia, não é verdade?