Os melhores memes para comemorar o Dia do Solteiro com humor (e deboche!)

Quem disse que é só de Dia dos Namorados que as pessoas são feitas? Assim como estar em um relacionamento é uma delícia, estar livre, leve e solta também é incrível. E se você sente isso, saiba que nesta quinta-feira (15) é comemorado o Dia do Solteiro e muitos memes estão circulando nas redes sociais sobre o assunto para não deixá-lo passar em branco.

No Twitter, a hashtag da data está em segundo lugar no “Assuntos do Momento” e a melhor parte disso é que um belo compilado de muito deboche e bom humor está disponível na rede social para celebrar com a solteirice.

Como a vida é sobre não perder oportunidades, os internautas estão aproveitando o momento para fazer piada sobre a situação – o famoso “Deus me livre, mas quem me dera” –, mas também tem quem está curtindo deixar algumas mensagens de lembrete sobre cuidar de si antes de tentar qualquer tipo de relação.

Independentemente de qual grupo você faça parte, separamos algumas publicações para você dar uma risada ou outra com os memes.

Confira:

#diadosolteiro Solteiro é uma palavra muito forte, prefiro dizer sem dupla. — bruno paz (@sigapaz) August 15, 2019

Eu toda safada solteira e pegando sem me apegar/// me apeguei#diadosolteiro pic.twitter.com/GXexiCtj4d — Cutia da fúria☀ (@BCutiaaa) August 15, 2019

eu reclamando que ngm me qr// algm pisca p mim#diadosolteiro pic.twitter.com/BrcuN0AimA — kayz• ama a any ❤️ (@shivurreamendex) August 15, 2019

Se você não sabe o seu valor, outra pessoa vai te desvalorizar. #diadosolteiro pic.twitter.com/BLPRdtl6xs — Viver Com Sentido (@ViverComSentido) August 15, 2019

#diadosolteiro até que enfim um dia que eu possa comemorar nessa vida pic.twitter.com/p0RDXhtz3Q — jai (@soudalana) August 15, 2019

Eu no dia dos namorados//eu no dia dos solteiros #diadosolteiro pic.twitter.com/fsKPnU9m8N — math🎢 (@matheus_ocunha) August 15, 2019

#diadosolteiro

"mas vc está feliz sozinho né?!" Eu: Super, me sinto suficiente sozinho rs pic.twitter.com/MnNzTah5Ql — luan_laranjeira (@luan_laranjeirx) August 15, 2019

eu triste por não ter ninguém also eu quando alguém tenta me dar amor e afeto#diadosolteiro pic.twitter.com/jEYCjDQ1hj — Ty 🏇 (@tyyronepcs) August 15, 2019

#diadosolteiro tá mais pro dia do "vem, você não vai ficar de vela!" pic.twitter.com/9kbSfKAexE — Lua (@LuaSantos30) August 15, 2019

"Pq ninguém chega em mim nas baladinha"? Minha cara p tudo:#diadosolteiro pic.twitter.com/qwAfg2dg5x — Lauren Jauregui ℹ (@lauren_jaurequi) August 15, 2019

Sabe quando você pede seu prato de comida favorita e não precisa dividir? This is happiness. #diadosolteiro pic.twitter.com/y6Aweairpn — FFFFFonso (@affonsohms) August 15, 2019

o casal moderno é composto por duas pessoas e nenhuma delas sou eu #diadosolteiro — bala de barangandaia (@beatrizdelha) August 15, 2019

Eu só queria achar a metade da minha laranja pra chupar ela. #diadosolteiro pic.twitter.com/VnK44cOfB4 — Desenhos ruins do goiaba (@Caue_trajano) August 15, 2019

2018: "Se Deus quiser, até o próximo dia do solteiros eu tô namorando" Deus:#diadosolteiro pic.twitter.com/K7FMwV8znY — G.C.A (@JustoPontual) August 15, 2019

"Que saco, todo mundo namorando e casando com minha idade"

Vida: #diadosolteiro pic.twitter.com/O2BmHBQOEI — Abacateaoleitee (@AbacateeeY) August 15, 2019

finalmente o dia de me levar pra jantar chegou #diadosolteiro pic.twitter.com/DrW14RBK4A — camila (@wtfrgreen) August 15, 2019

solteiro não, seguindo carreira solo com algumas participações especiais… #diadosolteiro — 𝓷𝓲𝓬 ➶ (@kyngnym) August 15, 2019

eu qnd lembro q n tô sofrendo com macho #diadosolteiro : pic.twitter.com/i4BMT8Hr27 — Vivi (@viwaraujo_) August 15, 2019