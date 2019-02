Para o seu prazer: marca brasileira lança lubrificante íntimo com vibrador

As fãs de comprinhas em sex shops agora têm mais um produto para testar: um lubrificante que vem em um tubo vibratório. Como ninguém pensou nisso antes, né?

A novidade está sendo lançada pela INTT Cosméticos, com o objetivo de incentivar as mulheres a alcançarem o que ainda é um tabu para muitas: o orgasmo feminino. Por isso, o nome do brinquedo sexual já diz tudo: LadyGooza.

Para quem ainda não entendeu direito como o lançamento funciona, pode ficar tranquila, porque a inovação é sinônimo de praticidade. Com a ponta do produto, o lubrificante excitante é aplicado, porém não é só isso que ela faz. A própria base é um pequeno vibrador, que esquenta, pulsa e, claro, vibra.

Ainda que para usá-lo seja necessário o uso de apenas uma pilha pequena, também temos uma notícia chata. O gel lubrificante não tem refil e, por enquanto, a marca não pensa nessa possibilidade. Além de não haver a alternativa de colocar um produto semelhante na embalagem.

O vibrador será vendido no valor aproximado de R$120 nas principais redes de sex shops.