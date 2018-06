Você sabia que o Brasil é o único país no mundo que comemora o dia dos namorados em 12 de junho? A maior parte dos países – na América do Norte, Central e do Sul, na Europa, na Ásia e na África – celebram o amor no dia de São Valentim, em 14 de fevereiro. Alguns poucos países não adotam o Valentine’s Day, mas comemoram o dia dos namorados em outras datas. Nunca em 12 de junho.

Por que então que, aqui no Brasil, essa foi a data escolhida para o dia dos namorados? Há uma teoria de que o dia de São Valentim não “pegou” por aqui por muitas vezes cair perto ou durante o carnaval – sabemos bem que nossa folia não é exatamente romântica, não é mesmo? Então seria porque em junho o clima é mais frio, propiciando um clima de amorzinho debaixo das cobertas? Não exatamente.

O MdeMulher preparou mensagens de Dia dos Namorados românticas, divertidas e engraçadinhas para enviar pelo WhatsApp. Clique na imagem, baixe e envie a sua!

Invenção de João Dória

A verdade é que, aqui no Brasil, quem inventou o dia dos namorados foi um publicitário, em 1948. Ao perceber que o dia das mães, em maio, havia ficado para trás, e que o dia dos pais, em agosto, estava longe de chegar, João Dória (sim, o pai de João Dória Jr., ex-prefeito de São Paulo) escolheu a véspera do dia de Santo Antônio para decretar essa data como dia dos namorados e impulsionar as vendas da loja A Exposição.

Essa história não é muito romântica, mas é real. As primeiras tentativas de emplacar o dia dos namorados no Brasil não deram muito certo: como foi uma invenção publicitária para uma loja específica, não era algo celebrado no país todo. Depois de alguns anos, no entanto, o 12 de junho emplacou, e hoje é uma das mais importantes datas do comércio nacional.

Já desejou feliz dia dos namorados para seu amor hoje?