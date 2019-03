Prazer ao pé do ouvido

Só na prática para aprender a dizer as palavras certas na hora certa

Foto: Dreamstime

“Ministério da Saúde Sexual” adverte: falar sobre os problemas do dia-a-dia na cama é prejudicial aos prazeres da carne. Em compensação, dizer umas boas sacanagens durante o sexo pode transformar uma transa rotineira em orgasmos inesquecíveis. “Não só na hora, mas também nas preliminares ou depois do sexo, é importante falar bobagens. O casal que se comunica verbalmente ganha mais intimidade e se entrosa melhor”, diz a sexóloga Margareth Labate.

Dê ouvidos

Para que essa “química” seja perfeita entre o casal, é preciso dizer as palavras certas na hora certa – e isso a gente só aprende com a prática. Tudo depende do contexto. Do clima. Do fogo do casal. “Muitos homens gostam de chamar a companheira por certos palavrões, e muita gente se ofende. Mas a intenção não é humilhar, esses adjetivos são apenas a forma que eles encontram de extravasar suas fantasias”, analisa Margareth.

Se essa forma de amar não lhe agrada de jeito nenhum, chame o parceiro e converse fora da cama. Mas, se você gosta de sexo verbal ou quer experimentar novas formas de prazer, aproveite os momentos íntimos para dizer algumas sacanagens você também. Veja nossas sugestões ao lado.

Bons de papo

A palavra tem poder e, quando bem colocada, pode fazer qualquer ser humano suar… Veja como fazer “o circo pegar fogo” nos níveis moderado ou avançado

Ela pode dizer…

Nível moderado

1) Sou inteirinha sua…

2) Só de você me olhar desse jeito eu já fico toda molhadinha.

3) Pode fazer o que quiser comigo… (cochichando).

4) Quer que eu fique de quatro agora ou daqui a pouco?

5) Me faz sua mulher!

Nível avançado

1) Nossa! Como “ele” está duro! Acho que não vai caber…

2) Quando você me aperta com esse jeito malandro, eu fico louca!

3) Humm, passa sua língua molhada pelas minhas costas?

4) Quero sentir você gozar bem lá no fundo.

5) Me dá um beijo bem molhado? Depois dou tudo o que você quiser…

Ele pode dizer…

Nível moderado

1) Você é só minha e de mais ninguém.

2) Cê tomou sol? Fico tarado só de olhar essa marquinha de biquíni.

3) Vem cá, quero fazer você gozar bem gostoso.

4) Você me deixa com mais tesão quando fica toda envergonhada…

5) Adoro te pegar porque você tem carne, posso morder essa sua barriguinha, hein?

Nível avançado

1) Sua cachorra, quero te lamber todinha.

2) Adoro essa cara de safada que você faz…

3) Quero que você seja minha p… exclusiva.

4) Olha só como você me deixa… (dizer apontando a cueca).

5) Vem cá, gostosa, fica de quatro agora!