Tatá Werneck representou todas nós ao falar sobre fingir orgasmo

Tatá Werneck esteve no Altas Horas do último sábado e, como não podia deixar de ser, participou do bate papo sobre sexo com Laura Muller. Aí é lógico que rolou muita piada, mas Tatá resolveu falar sério sobre fingir orgasmo.

Quando perguntada por Serginho Groisman se ela já havia passado por isso, a resposta foi certeira: “Já, sim, Serginho. Mas eu me arrependo, porque eu acho que não fingindo eu estou ensinando os homens a serem menos egoístas e a só pararem quando eu também estiver satisfeita”.

“Com certeza”, acrescentou Laura e Tatá foi aplaudida por todo mundo que estava no programa. Nos representou!