5 truques para fazer hoje e ter ainda mais prazer na masturbação

A masturbação é benéfica em todos os aspectos. Explorando seu corpo, você conhece seus pontos de prazer e chega a orgasmos maravilhosos sem depender de ninguém. Com esse conhecimento, consegue guiar o parceiro ou a parceira para receber os melhores estímulos e ter orgasmos também no sexo a dois (ou três ou quantos você quiser).

Dicas para a masturbação ser cada vez mais sensacional sempre são bem-vindas, é claro. “Toda mulher deve ter ou providenciar o quanto antes um mini vibrador para estimulação clitoriana e um lubrificante neutro, para ficar mais relaxada. Quanto mais confortável, mais prazer se sente”, afirma a psicóloga e sex coach Luciana Keller, proprietária da Boutique Constantine.

A educadora sexual Neusa Pandolfo, autora do livro “Muito Prazer com Neusa Pandolfo”, assina embaixo dessas recomendações e acrescenta que é legal ter também lubrificantes com cheiros e sensações de frio ou de quente. “Eles dão um estímulo extra à masturbação. Um aroma pode despertar o prazer, um friozinho ou um calorzinho podem dar mais potência aos toques”, explica.

Mas e se não tiver vibrador e lubrificantes em casa? Tranquilo: há técnicas que dependem apenas de coisas que você tem em casa, das suas mãos e da sua imaginação para dar um up nos orgasmos da masturbação. Luciana e Neusa ensinam 5 truques.

Assista a um vídeo erótico e prepare o ambiente para se inspirar

Clima é tudo. Você pode estar a fim de ter prazer, mas com a imaginação meio travada depois de um dia cansativo no trabalho ou na faculdade, por exemplo. Procure um vídeo erótico no computador ou na TV e permita que ele lhe inspire. Diminua a luz e deixe o vídeo rolando, mesmo que seja só para ouvir os gemidos e gritos dos atores enquanto você se masturba. Isso é um belo estímulo inicial.

Explore o corpo além da vagina e do clitóris – e vá devagar

Masturbação não é corrida; quando você se dá esse direito, bom mesmo é fazer tudo sem pressa. Comece a se sentir nas orelhas, no pescoço, vá descendo tocando os seios e os mamilos, passe as pontas dos dedos levemente pela barriga até chegar à virilha. Esse caminho é um aquecimento essencial para atingir um orgasmo daqueles quando estiver no clitóris e na vagina.

Olhe-se no espelho enquanto se masturba

Você pode ser seu próprio estímulo visual. Posicione-se em frente a um espelho e se olhe enquanto estiver se tocando. Note como e quando você abre as pernas instintivamente, perceba quando seu corpo tem espasmos de prazer. O momento é seu com você mesma, sem julgamentos. A única coisa que interessa é seu orgasmo.

Imagine que é outra pessoa tocando seu corpo

Grande parte do nosso prazer sexual pode vir da imaginação, e as cenas que visualizamos interferem diretamente nas respostas do corpo. Pense no ator ou na atriz que você acha um tesão, naquela pessoa que você conhece de vista e lhe excita ou mesmo no seu parceiro ou na sua parceira. Imagine que é ele ou ela tocando e explorando seu corpo e lhe dando prazer.

Estimule vagina e clitóris ao mesmo tempo

Esta dica é técnica, porque método e imaginação se completam. Depois de ter passeado por todo seu corpo, introduza o dedo médio na vagina até a segunda dobra, quando encontrará um ponto enrugadinho – é o famoso ponto G. Enquanto isso, manipule o clitóris com o dedo indicador e o polegar, formando uma pinça em volta dele. Pressione o nervo com movimentos circulares e se prepare, porque seu orgasmo está chegando – se é que já não chegou uma ou duas vezes e este será aquele poderoso que fechará a sessão de masturbação.