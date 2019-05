Vibrador com câmera: como ele funciona e o que dá para ver

Capas penianas, pulsadores, vibradores… O mundo dos brinquedos eróticos para aumentar o prazer está cada vez mais vasto (ainda bem!). Entre as tantas opções disponíveis nos sex shops, uma chama bastante atenção: os vibradores com câmeras. Sim, é isso mesmo que você leu.

Similar a um bastão, a marca Svakom Siime é a primeira a trazer o modelo para o Brasil. Como o nome do brinquedo sexual dá a entender, o diferencial dele é uma câmera embutida na ponta, com uma luz sutil ao redor para melhorar a visão. Só que a pergunta que não quer calar é: o que é visto com o sex toy?

“A pessoa verá como é a vagina por dentro, bem como as contrações vaginais na hora do orgasmo. Se for introduzido no ânus, a pessoa verá as rugosidades do intestino. Ele tem um lente macro e o fabricante não informa resolução máxima. Em nossos testes aqui na loja, as imagens têm uma qualidade muito boa”, explica Júlio Cavadas, gerente da boutique erótica Innuendo, em São Paulo.

Para ver a imagem da câmera, o brinquedo erótico deve ser conectado ao celular ou tablet por meio de um aplicativo da própria marca. Outra opção é ligá-lo ao computador com o cabo USB que acompanha o produto.

Além do uso específico de um app do próprio fabricante, o que também garante a segurança de quem usa o vibrador é que ele não permite a transmissão em tempo real e nem que o outro assuma o controle do sex toy. Portanto, “é possível tirar fotos, gravar vídeos, para depois compartilhar”, esclarece Júlio.

O especialista ainda revela que, antes de tudo, ele é um vibrador. “Ele possui 5 padrões de vibração, e você tem a opção de utiliza-lo só com a câmera ligada, sem vibração, ou só como um vibrador comum, sem a necessidade da câmera estar ligada”.

Como ele é a base de bateria, o carregamento deve ser feito por meio do cabo USB. Para saber se já é o momento de tirá-lo do carregador, luzes de lead na parte de baixo do produto acendem conforme a bateria for sendo recarregada.