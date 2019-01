Você pode finalmente “filtrar” pelo signo o amor da sua vida no Bumble

Sim, a gente sabe como é frustrante engatar uma conversa superlegal com uma pessoa para, depois de um tempo, descobrir que o signo solar dela é Áries ou, pior, Escorpião… Brincadeiras à parte (Áries e Escorpião são demais!), as loucas da astrologia acabaram de ganhar uma função sensacional no Bumble, aplicativo de relacionamentos concorrente do Tinder e conhecido por só permitir que as garotas héteros e bissexuais iniciem a conversa caso deem match com homens.

O app anunciou que agora é possível não apenas listar o seu signo solar, como, por meio dos filtros avançados, selecionar quais signos, na sua opinião, são os melhores e merecem o privilégio de começar um diálogo com você (não vai ser desta vez, Peixes…). Para já otimizar esse início de ano que começou muito bem astrologicamente, não é mesmo?

Para ativar a ferramenta é simples! Depois de adicionar o seu signo solar no seu perfil, você precisa abrir as configurações e entrar na aba “adicionar filtros avançados”.

Logo depois, basta encontrar a seção “Signo”, clicar em “Adicionar este Filtro” e selecionar quais signos você gostaria de dar uma chance.

Infelizmente, a função só funciona caso a outra pessoa também tenha listado o signo solar dela no perfil. Sim, o ano é 2019 e ainda tem gente que tem coragem de não se dar ao trabalho de providenciar essa informação de utilidade pública…

De qualquer forma, esse não é o único filtro do Bumble: você também pode escolher quais pessoas quer ver baseada, entre outras coisas, na visão política delas, hábitos, como fumar ou beber, e importantíssima essa: se gosta ou não de animais de estimação. A versão gratuita do aplicativo permite ao usuário escolher até dois filtros.

Agora, cá entre nós, a compatibilidade astrológica não depende apenas do signo solar, tá? E a gente nunca pode esquecer que, no fim de tudo, somos nós os responsáveis por fazer algo dar certo, mesmo que aquela pessoa seja de Sagitário… O que não pode é aquela galera chata criticando você pelos seus gostos, tais como astrologia e gente de Aquário… Tá parei!