A Lua Cheia em Capricórnio será sobre trabalho, trabalho e mais trabalho

Nossa vida tem várias questões, como amor, amigos, família, saúde, dinheiro e trabalho. Cada uma delas tem um momento certo para aparecer com mais intensidade e os astros tem grande influência nisso. Nesta semana, a Lua Cheia entra no signo de Capricórnio e não tem jeito: todas as atenções estarão voltadas para a sua vida profissional.

Capricórnio é um signo de terra, fixo, conhecido pela cabeça-dura obstinação e essa energia vai estar no ar, bebê. “As pessoas estarão pensando muito sobre propósito, vai rolar uma coisa de todo mundo questionar se está no caminho certo ou não da carreira”, avisa Masumi Suginoshita, astróloga do MdeMulher e terapeuta integrativa.

Será uma fase de muitas dúvidas mesmo e aquele velho desafio de separar o pessoal do profissional também vai martelar muito na cabeça da galera, assim como uma vontade louca de ser reconhecida, de crescer. É necessário fazer essa autoanálise, perguntar para si mesma o que você veio trazer para o mundo.

Tenha na cabeça a informação de que nada será como antes. 2019 está longe de ser um ano fácil porque ele veio para mexer com as nossas estruturas e ele está instigando todo mundo a fazer diferente, é preciso mudar e é preciso repensar como você trabalha. Segundo Masumi, essa Lua Cheia vem para colocar luz sobre o que está em desequilíbrio.

E o que antes parecia nebuloso, talvez comece a finalmente se mostrar.”Júpiter continua em quadratura com Netuno, as máscaras vão continuar caindo e muita gente vai descobrir coisas que não queria. Cair na real não é ruim, é lidar com a vida como ela é e aceitar os outros como eles são. É ser adulto”, completa Masumi.

De acordo com ela, essa fase vai girar bastante em torno dessas questões profissionais, mas isso não significa que será tudo sobre isso. Pessoas com Vênus em Peixes, por exemplo, podem até se dar bem no amor. “Olha, Saturno vai formar um aspecto legal… É preciso se entregar, se abrir, não entrar em julgamentos, saber do seu valor”, diz ela.

No mais, se prepare porque vão ser dias de trabalho, trabalho e mais trabalho!

