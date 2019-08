A Lua Crescente em Escorpião é sobre rir na cara do perigo. Aproveite!

Na semana passada, a Lua Nova estava em Leão e trouxe uma maré de boa sorte, principalmente, para os signos de fogo. Era tudo sobre não ter medo de se mostrar, se colocar em evidência mesmo, sabe? A partir do dia 7, a Lua Crescente em Escorpião continua influenciando essa vontade de sair da caverna e conhecer o mundo, mas ela também pede um movimento de menos cobrança, de sentir mais do que pensar.

“Escorpião é sobre entrega, fazer uma entrega real, aliás. A gente estava com uma Lua Nova em Leão que falava de assumir nossa identidade e fazer o que a gente está a fim de fazer. Agora, já que você provocou, é hora de viver essa parada. Chega de negar os seus desejos”, afirma Masumi Suginoshita, astróloga do MdeMulher e Terapeuta Integrativa.

De acordo com ela, as pessoas com mais dificuldade em fazer isso, serão as mais afetadas e, obviamente, as que mais precisam entrar nesse bonde do “sentir mais e pensar menos”. “Acho até meio cruel dizer ‘se joga aí”, porém é isso o que a galera tem que fazer. Não sabe como? É preciso rolar um trabalho de acolhimento, de se nutrir antes de se jogar. O primeiro passo nunca é algo fácil, mas tem que tentar, é preciso lidar com suas inseguranças, trabalhar elas, saber quando elas aparecem”, explica.

Para Masumi, o medo é normal mesmo, mas não pode deixá-lo parar você, o momento de encará-lo é esse. Que tal rir com força na cara do perigo?

Mercúrio em movimento direto em Câncer dá aquela bagunçada no raciocínio, deixando as coisas meio nebulosas, mas também fala dessa coisa de sentir mais. “Desencana de ter clareza sobre as coisas que você vai decidir, vão rolar muitas indefinições. Tente vencer a vontade de controlar tudo, isso não vai adiantar. Mais uma vez, vá pelo seu instinto”, aconselha a astróloga.

Segundo ela, Vênus e Sol em Conjunção em Leão trazem dias frutíferos para os signos de fogo: “Julho foi tenso para eles, mas tudo caminha para uma harmonização da vida e ganhos financeiros… Essa semana vai ser legal para muita gente, na real. Leão fala de autoestima, identidade, prazer, mais festa, flerte…”

Agora, Aquário, Touro e Escorpião precisam daquela atenção extra, já que é hora de sair da caverna e entender que não dá para controlar tudo. “Não adianta dar match no Tinder e não ir pro date”, finaliza Masumi.