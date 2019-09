A Lua Crescente em Sagitário é para sair e fazer o melhor rolê da sua vida

E a temporada de Virgem continua a todo vapor e isso significa muito foco no trabalho, na rotina, e naquele processo chato porém necessário chamado organização da vida. No entanto, já que tudo caminha para ficar no trilho certo, com o ingresso da Lua Crescente em Sagitário a partir desta quinta-feira (5), é importante tirar alguns dias para dar uma desacelerada, lembrar que nem tudo precisa ser sério demais, que viver pode e é divertido.

“Sagitário é o boêmio, o fanfarrão, é aquele rolê viagem, curtição… E essa Lua fala sobre inserir mais atividades prazerosas no dia a dia, colocar a mente em novos territórios, pirar um pouco, viajar ou planejar algo. É também um ótimo momento para dar o primeiro passo em algo que há tempos você estava a fim de fazer, tipo aquela aula de cerâmica”, avalia Masumi Suginoshita, astróloga do MdeMulher e terapeuta integrativa.

De acordo com ela, é tempo também de abrir a mente para novas formas de fazer, sair dos métodos já testados e ir além sem ter medo dos resultados. Os próximos dias serão um convite à espontaneidade, a ter coragem de ser diferente e isso vale também para a forma como você se relaciona com o outro.

“Marte e Vênus estão em conjunção e nos lembram que é sempre bom conversar, a comunicação é uma das coisas mais importantes em um relacionamento e isso será muito facilidade nessa semana. Principalmente, para fazer novos acordos, falar para quem você gosta aquilo que você quer de verdade”, finaliza a astróloga.

O conselho final? Pode dar uma pirada, saia de casa e organize o melhor rolê da sua vida.