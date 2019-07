A Lua Minguante em Touro será perfeita para geminianas e aquarianas

Após uma última semana agitada com direito a eclipse lunar parcial e Lua Cheia em Capricórnio, é hora de esfriar um pouco mais a cabeça para, nesta quarta-feira (24), receber a Lua Minguante em Touro (e o Sol que finalmente entrou no signo de Leão).

“A Lua Minguante fala do elemento ar, é um momento para desapegar, renovar, fazer uma faxina mental… O ideal é relaxar e não se deixar prender a velhas ideias. Para algumas pessoas (geminianas e aquarianas, por exemplo), aquelas com mais facilidade em lidar com mudanças, será uma fase ótima. Já para signos de Terra, as notícias não são tão boas porque esse povo não curte muito eliminar ideias”, avisa Masumi Suginoshita, astróloga do MdeMulher e terapeuta integrativa.

De acordo com ela, todo mundo que resolver fazer uma boa limpeza, seja na casa, no armário, na garagem ou na mente, vai ser dar muito bem. O truque é não ter medo e principalmente não sair por aí cortando todos os laços ou se desfazendo de tudo, é preciso parar antes, pensar e se perguntar “será que isso faz sentido na minha vida de hoje?”, “Será que esse relacionamento ainda me faz bem?”, “Será que essa camiseta do Piu Piu que eu não uso há mais de dez anos vai fazer falta?” E por aí vai…

“Outra coisa importante de destacar é essa Lua em conjunção com Urano, o planeta ligado a todo tipo de libertação. Então, os caminhos apontam para uma fase de liberar. E, claro, temos esse Sol em Leão, que fala em mostrar seu brilho pessoal e saber seu valor. É para se mostrar, mostrar para os outros quem você é sem se importar com a opinião alheia. Lembra que é para desapegar de tudo? Inclusive do que acham de você, do seu passado e de todo e qualquer pavor”, pontua Masumi.

Ela finaliza dizendo que Leão não é o líder à toa: “ele comanda porque não tem medo de tomar as decisões. E, para brilhar, antes é necessário desapegar”.

No Amor

Está encalacrada no amor? Talvez continue mais um pouco. Enquanto Mercúrio estiver retrógrado, Masumi aconselha aproveitar para revisar planos do passado, revisitar seus desejos e como você enxerga seus sentimentos.

“O momento está propício também para harmonizar qualquer conflito que existe com o outro. Rolou algum atrito? Aproveite essa semana como uma oportunidade para resolver essas picuinhas. Essa ideia de desapegar das ideias do passado também vale para o seu relacionamento atual. É preciso falar de presente”, explica a astróloga.

