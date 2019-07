A Lua Nova em Câncer vai deixar todo mundo mais fofo (até as arianas!)

Brincadeiras com as arianas à parte (a gente sabe que vocês são uns anjinhos), a partir do dia 2 de junho, a Lua Nova em Câncer dá as caras e é quase como um pedido: é hora de voltar o olhar para as coisas que fazem o seu coração bater mais forte.

“A gente vai estar mais sensível também, todo mundo se sentirá meio canceriano, meio fofo demais. Câncer está ligado aos seus amores, suas paixões. A gente só vive porque tem vontade de viver e essa vontade de viver é uma consequência dessa da busca das nossas paixões, não é todo astólogo que vai concordar comigo, mas essa é a minha forma de ver Câncer”, avisa Masumi Suginoshita, astróloga do MdeMulher e terapeuta integrativa.

Leia Mais: Conheça as previsões astrológicas para os próximos meses

De acordo com ela, essa Lua Nova em Câncer é propícia para que as pessoas corram atrás do que traz conforto para elas e sem pensar na aprovação ou não dos outros. Fazer o que realmente gosta mesmo, estar onde se sente confortável, dar mais espaço para os refrescos.

No Trabalho

Mercúrio e Marte estão passando por Áries, o que significa: de certa forma, todo mundo vai estar buscando certo reconhecimento. Masumi dá a letra para tirar o melhor desse período:

“Não tem como fazer isso se você ficar quietinho no seu canto. É preciso comunicar, é preciso mostrar o que você está fazendo… Dizem que Leão é exibido, mas ele só está compartilhando aquilo que ele não consegue segurar dentro de si. Por que segurar dentro de si se você faz coisas maravilhosas?”

Outro conselho dela, é segurar a ansiedade do retorno – que pode surgir rapidamente ou não. Além disso, quando você se torna vidraça, precisa estar preparada para as críticas e aprender a discernir o que é construtivo e o que é apenas detonação do ego.

“Acho que os dois pontos importantes aqui é: segura a onda da ansiedade, mostra o que você faz, atualiza aquele seu currículo, portfólio, converse com as pessoas sobre o que você está fazendo. E, se você ficar insegura, se cuida porque a Lua Nova em Câncer se trata disso”, finaliza.

No Amor

“Quem gosta de aconchego? A Lua Nova em Câncer fala o seguinte, gente, vamos se dar mais abraços? Vamos partir de um lugar mais fofo?”, diz Masumi. Segundo ela, é momento para não ter medo de mostrar para o outro nossas vontadezinhas mais fofas.

Não é para guardar dentro de si o que sente, é momento de estar junto, chamar quem voc6e gosta para assistir Netflix com você, para ir ao cinema, para tirar foto cafona. A hora é essa, garota.

Quer saber mais sobre essa Lua? Ouça o Podcast “Bem Bruxonas”: