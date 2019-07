A Lua Nova em Leão é uma boa notícia para as garotas dos signos de fogo

Boas notícias para leoninas e garotas dos outros signos de fogo: se preparem para brilhar, os próximos dias devem ser fantásticos. Mercúrio Retrógrado diz adeus e, a partir de 31 de julho, a Lua Nova entra em Leão e deve soprar uma maré de boa sorte que será perfeita para quem está a fim de começar coisas novas. “Além disso, Sol, Vênus e Marte também vão estar passando por Leão o que significa que essa galera dos signos de fogo vai estar ainda mais charmosa e se sentindo poderosa. É o momento perfeito para estar ainda mais em evidência”, afirma Masumi Suginoshita, astróloga do MdeMulher e terapeuta integrativa.

De acordo com ela, esse período será muito bom para novos começos, para apostar em tudo o que você sempre quis. E é como se, de alguma forma meio mágica, as pessoas começassem a saber o que elas precisam saber, como se finalmente sentissem qual o propósito delas na Terra. Forte, não?!

“Vai ser mais desafiador para Touro, Aquário e Escorpião porque todo mundo, inclusive eles, vai meio se sentir na obrigação de se expor, mostrar a cara e pensar em coisas que não estavam acostumados a pensar. E para algumas pessoas isso é mais difícil”, avalia Masumi.

E ela bate nessa tecla de novos começos e, principalmente, de não ter medo de se jogar em qualquer que seja a empreitada. “As pessoas vão estar muito mais criativas e as tarefas vão parecer mais divertidas também. E, como Marte está envolvido, ele deve providenciar a energia que você precisa para colocar em prática seus planos. E o dinheiro também”, explica.

Para finalizar, Masumi só aconselha ser ousada: “Urano está fazendo quadratura com todos esses planetas, é momento para se libertar e fazer diferente. Só é importante não gastar esse movimento em coisas gratuitas, direcionar essa energia. Quem estiver no caminho certo, vai brilhar muito.

Amor

Vênus está muito perto do Sol e ele pede para que todo mundo cuide mais de si mesmo, mas não do jeito canceriano. “É mais uma coisa Beyoncé, sabe? Sobre saber do seu poder, acreditar nele. Pensar mesmo, ‘sou uma diva”, diz Masumi.

De acordo com ela, vai estar rolando uma energia de atrair para si tudo aquilo que você quer. Já dizia “7 Rings”, a música da Ariana Grande, “Eu vejo, eu gosto, eu quero, eu tenho”.