A Lua Nova em Libra manda você sair da sua cabeça e deixar a magia rolar

E, finalmente, algumas boas notícias! A partir do dia 28, a Lua Nova, que é sempre uma indicação de inícios na sua vida, entra em Libra e se junta ao bonde composto por Sol, Vênus, e Mercúrio, planetas que também estão passando por esse signo. O que isso significa? Os relacionamentos vão estar mais na reta do que nunca, bebê!

“A Lua Nova representa novos começos e, em Libra, mostra o início de novas relações, acordos, e parcerias. Todo mundo deve ser influenciado por essa lunação. Alguns mais do que outros. Capricórnio, Câncer, e Áries, por exemplo, vão viver esse momento de forma mais forte “, diz Masumi Suginoshita, astróloga do MdeMulher e terapeuta integrativa.

Segundo ela, capricornianas, cancerianas e arianas vão receber aquela chamada para sair da zona de conforto e ir mais atrás do próximo. Para a astróloga, não é hora para ter medo, tem que aproveitar essa energia e tudo o que ela pode oferecer, como o fato de ser mais fácil lidar com o outro. “Vai ser difícil para quem não tem essa natureza, essas pessoas vão ter que sambar um pouco mais, porém pode valer a pena porque, quando você faz as coisas ‘junto’ pode alcançar mais gente”, afirma.

Quem vai se dar muito bem no período serão os signos de ar, ela conta: “Vai ser muito fácil para Libra, Aquário e Gêmeos, que vão tirar de letra! Para Touro e Peixes, talvez seja um pouco estranho, mas se eles conseguirem sacar que, com parcerias e por meio das novas relações, vão poder ter mais ganhos financeiros, as coisas vão andar mais.

Menos profundidade, mais diversão?

Vai ser um período bom para os relacionamentos, sim, mas nada muito profundo, não. De acordo com Masumi, Netuno, que fala de uma conexão cósmica mais intensa entre as pessoas, está formando um quincúncio com Vênus em Libra. “Isso vai mostrar para as pessoas que não é necessário olhar de forma profunda para tudo o tempo todo porque pesa. A gente pode se conectar com mais vulnerabilidade e conseguir manter a leveza. Essa é a lição da hora”, explica.

Quem vai se divertir também são os signos de fogo, com exceção de Áries! “Leão e Sagitário vão aproveitar bem pois eles sabem fazer uma festa e vai ser um momentinho mesmo para largar a caneta, sair e conhecer novas pessoas. É para parar de ser tão crítica, não se apegar a cada detalhezinho… Para Libra, nem tudo precisa ser perfeito. Feito é melhor que perfeito. Pessoal de Escorpião, atenção também, é para sair da defensiva, se misturar”, avisa.

Por fim, o conselho dela é simplesmente parar de ficar “noiando” com tudo, tentando racionalizar o que não tem razão: está rolando um sextil de Júpiter com Vênus e ele mostra que, quando a gente está aberta para o que a vida tem a oferecer, coisas incríveis podem acontecer. A ideia é aqui é, em vez de pensar no que o outro poderia dizer ou fazer, você simplesmente viver e aceitar as possibilidades. Sair da sua cabeça e deixar a magia acontecer, boba!