A Lua Nova entra em Virgem e promete muito trabalho para os próximos dias

Atenção: a farra acabou! Se as últimas semanas deram um pouco de respiro e foram mais voltadas para o autocuidado, o autoconhecimento e, vá lá, um tanto a mais de diversão e memes, a tônica a partir do dia 30, quando a Lua Nova entrar no signo de Virgem, vai ser de trabalho, trabalho e um pouco mais de trabalho – não de uma forma chata, mas de um jeito novo e excitante, como trabalhar com coisas novas ou fazer diferente de como você faz.

“Vai ser um período com Sol, Lua, Mercúrio, Marte e Vênus em Virgem. Ou seja, momento para arregaçar as mãos e colocar a mão na massa… Será uma Lua Nova muita intensa, mas não no sentido de que nossas emoções vão estar à flor da pele, isso vai ser mais como um ímpeto para fazer as coisas darem certo”, avisa Masumi Suginoshita, astróloga do MdeMulher e terapeuta integrativa.

De acordo com ela, os últimos ciclos lunares trouxeram uma energia de descoberta de quem a gente é de verdade e assumir essa “nova identidade”. Agora, principalmente no campo profissional, será sobre colocar os pés no chão e se perguntar, “ok, o que eu vou fazer agora com isso que eu descobri sobre mim mesma? Como isso vai funcionar no meu dia a dia? Como me organizar para aperfeiçoar isso?”. Essas realizações são importantes para que a vida siga de maneira mais fluida e segura.

Virgem, que é, sim, o signo mais organizado do zodíaco, fala muito de processos, de como trazer mais praticidade para a vida, é um facilitador. Pode até ser um pouco chato no início, mas quando as coisas estão muito bagunçadas, elas atrapalham o nosso raciocínio e agora é tempo de desatar nós. “Vai rolar também um trígono com Urano, esse posicionamento sugere muita liberdade, principalmente para começar algo novo. É sobre fazer o que você está a fim e não se preocupar muito com as regras, assumir o seu novo papel, mesmo que antes fosse algo rejeitado por você”, conta a astróloga.

O conselho para o momento é o de não ficar amarrada em ideias antigas, Masumi manda a letra: “Não fica presa nos seus métodos, mantenha a mente aberta, isso ajuda a confiar mais no processo natural das coisas. Se organize, faça a sua parte e acredite que o resto vai acontecer por conta própria e do jeito que for. Virgem não quer errar, mas é preciso tentar porque quanto mais você testar, menos vai errar mais para frente”.