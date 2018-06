Artista desenha os signos como deusas místicas e o resultado é poderoso

A artista Emilee Petersmark nunca foi muito ligada no zodíaco, mas acabou mergulhando de cabeça num projeto astrológico a pedido da banda The Accidentals. De Áries a Peixes, ela desenhou todos os doze signos na forma de deusas místicas.

O resultado ficou incrivelmente poético, com uma pegada meio dark e melancólica. Além dos elementos clássicos da representação de cada signo – como o chifre de Touro e a imagem duplicada de Gêmeos – os desenhos também trazem elementos que se relacionam às características de cada um deles.

No de Escorpião, por exemplo, a deusa segura uma taça com um líquido que parece ser veneno – seria uma forma de evocar o espírito vingativo que sempre é associado às pessoas regidas por esse signo? Arriscamos dizer que sim – mas a gente jura que não é perseguição com as escorpianas, tá?

Confira aqui o trabalho da Emilee:

Áries

–

Touro

–

Gêmeos

–

Câncer

–

Leão

–

Virgem

–

Libra

–

Escorpião

–

Sagitário

–

Capricórnio

–

Aquário

–

Peixes