Astrologia: como o eclipse lunar de julho vai afetar a sua vida

Na noite de 27 de julho deste ano vamos ter a oportunidade de observar o mais longo eclipse lunar do século. Com quase quatro horas de duração, o fenômeno vai escurecer por completo a Lua Cheia, e depois revelar uma linda Lua de sangue, ou Lua vermelha.

Como na Astrologia o movimento e posição dos astros dizem muito sobre a personalidade das pessoas e a relação entre elas, conversamos com a astróloga e terapeuta integrativa Masumi Suginoshita para entender como o eclipse lunar de julho vai impactar nossas vidas.

De acordo com Masumi, nos eclipses o que está acumulado acaba transbordando e, com isso, transformando as situações. “Frustrações emocionais acumuladas, por exemplo, acabam culminando em ações”, explica. No dia 27 de julho, em especial, os astros estarão alinhados de forma que intensificam ainda mais essa situação. “Aperte os cintos emocionais e separe os lenços“, aconselha a astróloga, brincando (mas, na dúvida, separe os lenços!).

Você se sente diferente durante a Lua Cheia? A astróloga diz que nesse período as emoções já costumam ficar mais intensas, mas que com a conjunção com Marte retrógrado, isso será potencializado. “A tendência é que sejam liberadas as frustrações acumuladas desse período de revisão de atitudes, e batidas de cabeça em busca de novas saídas”, ela explica.

Prepare-se para se libertar dos pesos emocionais, já que, de acordo com Masumi, Urano em quadratura reforça essa necessidade. “O que parece ‘repentino’ pro outro, na verdade só é uma exteriorização do que já estava acontecendo lá nos bastidores”, diz a astróloga. O alívio é que Saturno forma um semi-sextil, o que vai segurar um pouco a onda das explosões sentimentais.

“Fique à vontade para chorar e soltar tudo o que estava acumulado dentro de você, as mágoas, ressentimentos, rancores, libere tudo, pois esses sentimentos necessitam passar por um processamento, e senti-los com profundidade faz parte disso”, aconselha com sabedoria Masumi. Lidar com as nossas emoções é fundamental para conseguir viver nosso potencial total. Use o dia do eclipse para se libertar de tudo o que te impede de ir adiante.

Se você quer saber como esse eclipse vai afetar cada signo especificamente, é bom ficar de olho no horóscopo diário. Mas os signos mais afetados por esse trânsito, de acordo com Masumi, serão Touro, Aquário, Leão e Escorpião. E vale o lembrete de que, para entender mais profundamente em que área da sua vida esse trânsito atua, é necessário olhar os aspectos formados no seu Mapa Natal.